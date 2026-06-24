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跟進潮流！彰化縣警局無人機隊成軍 打造空中勤務新戰力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

無人機當紅，彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作，打造成為空中勤務新戰力，

彰化縣警察局無人機隊成軍典禮，今天在縣警局停車場舉行，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、多位議員及各協勤民力代表，並共同見證，並檢視無人機裝備、檢閱人員及演練。

王惠美表示，目前彰化縣警局無人機隊配備11台無人機，包括國產亞拓無人機M490型號2台、M3型號9台，合格飛手現有9位，後續還會安排17位同仁受訓，將能大幅提升空中執勤機動性與效率。

王惠美說，彰化有許多大型宗教活動，如大甲媽及白沙屯媽遶境，今年使用無人機協助交通監控具有相當成效。未來將繼續使用無人機進行空中巡查，掌握人流、車流，提供指揮調度的重要資訊，讓勤務安排更精準、活動進行更順暢；議長謝典霖表示，無人機做為科技執法工具，對維護治安有極大助益。

警察局表示，目前已完成第一階段無人機專業操作人員培訓，以及無人機設備建置，未來將持續辦理飛手培訓及專業證照取得作業，逐步擴大科技警政應用範圍。無人機隊除執行平時勤務外，也會配合災害應變、緊急搜救及大型活動安全維護工作，發揮空中即時監控與快速應變功能。

縣警局強調，無人機無法取代警察，卻能協助警察更迅速及安全地守護治安，未來將持續結合科技創新與警政專業，打造智慧警政新模式，提升治安維護與公共服務品質。

彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作。記者劉明岩／攝影

彰化 無人機 彰化縣

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