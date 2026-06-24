快訊

外洩機密資料？傳電展室外派人員監聽東南亞國家 顧立雄回應

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

台南市長選戰現恐嚇疑雲？政治素人葉人文收LINE恐嚇訊息勒索急報案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

2026年底大選開戰，台南市日前出現第3位參選人，來自北區的38歲政治素人葉人文，但近期傳出葉人文遭網友以其市長參選人身分恐嚇威脅取財，葉人文今早前往警分局報案後，稍早開記者會說明。對此，南市警局五分局表示，今早依規定受理受理葉姓男子報案後，後續將調閱相關資料，釐清案情，依法偵辦。

葉人文表示，選舉應該是政見的對決，而不是恐嚇與威脅，近期收到不明人士透過社群軟體LINE傳送訊息，訊息內容語氣強硬，更用自己市長參選人的身分，要求準備好200萬元保證金，對方更威脅，若不從命，將會散布不利資訊「讓他紅」，企圖以此影響其選情。

他說，收到訊息後感到恐懼與不安，認為這已嚴重踐踏民主選舉的公平公正性，為保障人身安全並維持選風，今前往轄區派出所完成報案。葉人文強調，自己並不認識該名人士，身為市長參選人，絕不向惡勢力低頭，也希望透過公開此事件，提醒其他參選人注意安全。

葉人文提到，自己從22歲起便開始為參選市長做準備，至今已整整16年，這段時間不僅是財務上的累積，更是對市政問題的深度觀察，過去也曾多次與市府溝通，成功爭取到街頭藝人線上登記系統，解決了場地申請的長期沉痾。

面對外界質疑其參選動機，葉人文認為，「台南需要第3個選擇。」唯有透過跨世代的思維，才能打破舊有政治框架，已準備好200萬元參選保證金，要在年底選戰中，以年輕、實幹的形象服務台南市民，為古都注入新氣象。

台南市無黨籍市長參選人葉人文傳出近期遭網友以其市長參選人身分恐嚇威脅取財，葉人文今早前往警分局報案，並開記者會說明，強調絕不向惡勢力低頭。記者萬于甄／攝影
台南市無黨籍市長參選人葉人文傳出近期遭網友以其市長參選人身分恐嚇威脅取財，葉人文今早前往警分局報案，並開記者會說明，強調絕不向惡勢力低頭。記者萬于甄／攝影

恐嚇 台南 葉人文

延伸閱讀

國民黨部僅同意報備參選 花蓮市長魏嘉彥：父親魏東河氣到昏厥

甜美網紅收死亡威脅憂成下個汶汶 怪男被逮稱不爽加好友遭拒

竹市藍營議員提名惹議？ 黨部澄清：採不記名投票、無循私

未獲提名 魏嘉彥：感到遺憾

相關新聞

存放夾層200萬家族傳承金飾險被丟 東勢清潔隊迅速幫尋回

台中市環保局東勢區清潔隊日前拆解大型廢棄家具時，接獲民眾緊急來電說，家中長輩一時疏忽，將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具都交由清潔隊清運。清潔隊員細心翻找，30分鐘內全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾。

跟進潮流！彰化縣警局無人機隊成軍 打造空中勤務新戰力

無人機當紅，彰化縣警察局無人機隊今天成軍，縣警局表示，目前已有11台無人機，合格飛手有9位，未來將可運用於攻堅逮捕、失蹤人口搜尋、大型活動維安、交通監控及夜間搜救等勤務工作，打造成為空中勤務新戰力，

高雄楠梓死亡車禍 女騎士疑闖紅燈撞小貨車亡

高雄市楠梓區昨天下午發生死亡車禍，張姓女子騎乘普通重型機車行經創新路與寶溪北街口時，與蘇姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞，張女倒地不醒，經送醫搶救後仍不治。警方表示，張女疑闖紅燈，未依交通號誌出車禍，確實肇事原因仍待釐清。

母跑市場幫拉票卻遇車禍亡 新北市議員參選人周韋翰悲：世事無常

新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰的母親余姓婦人，今早至板橋黃石市場幫兒子拉票，過斑馬線時遭轉彎的台北客運公車撞上，送醫急救後不治。周韋翰難過的說，母親是走在斑馬線上，司機也有做該做的動作，但仍發生憾事。

苗栗市石化工廠移工清理爐底渣遭埋 1個小時救出送醫不治

苗栗市一家石化工廠今天上午外包廠商1名泰籍勞工清理大型鍋爐的爐底渣時，上方風管突然崩落，大量防火材料、爐底渣壓在泰勞至胸部，消防人員1個小時救出脫困，失去呼吸心跳（OHCA）送醫，仍回天乏術。

新北市議員周勝考前妻遭轉彎公車撞死 台北客運致歉允諾賠償

新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰母親67歲余姓婦人，上午8時許步行經過板橋區北門街斑馬線時，遭右轉的台北客運307公車撞輾，送醫後傷重不治。台北客運發聲明向死者家屬及社會大眾致歉，並將負起車禍的善後賠償責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。