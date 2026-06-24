台南市長選戰現恐嚇疑雲？政治素人葉人文收LINE恐嚇訊息勒索急報案

2026年底大選開戰，台南市日前出現第3位參選人，來自北區的38歲政治素人葉人文，但近期傳出葉人文遭網友以其市長參選人身分恐嚇威脅取財，葉人文今早前往警分局報案後，稍早開記者會說明。對此，南市警局五分局表示，今早依規定受理受理葉姓男子報案後，後續將調閱相關資料，釐清案情，依法偵辦。

葉人文表示，選舉應該是政見的對決，而不是恐嚇與威脅，近期收到不明人士透過社群軟體LINE傳送訊息，訊息內容語氣強硬，更用自己市長參選人的身分，要求準備好200萬元保證金，對方更威脅，若不從命，將會散布不利資訊「讓他紅」，企圖以此影響其選情。

他說，收到訊息後感到恐懼與不安，認為這已嚴重踐踏民主選舉的公平公正性，為保障人身安全並維持選風，今前往轄區派出所完成報案。葉人文強調，自己並不認識該名人士，身為市長參選人，絕不向惡勢力低頭，也希望透過公開此事件，提醒其他參選人注意安全。

葉人文提到，自己從22歲起便開始為參選市長做準備，至今已整整16年，這段時間不僅是財務上的累積，更是對市政問題的深度觀察，過去也曾多次與市府溝通，成功爭取到街頭藝人線上登記系統，解決了場地申請的長期沉痾。

面對外界質疑其參選動機，葉人文認為，「台南需要第3個選擇。」唯有透過跨世代的思維，才能打破舊有政治框架，已準備好200萬元參選保證金，要在年底選戰中，以年輕、實幹的形象服務台南市民，為古都注入新氣象。