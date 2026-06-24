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讓愛重逢的幕後推手 彰化警彭聖祐獲全國尋人績優肯定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芳苑分局二林分駐所警員彭聖祐，因在失蹤人口查尋工作表現優異，獲得114年內政部警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」肯定。他服務勤區因長者人口密集，在多起協尋案件中以敏銳觀察力與研判能力，能從有限線索中迅速分析可能行蹤並鎖定方向，長期於第一線協助民眾尋回失聯家人，累積扎實實務經驗。

彭聖祐是4歲孩子的父親，讓他更能理解家屬面對親人失聯的無助，對協尋工作的投入，深受退休警察幹部岳父影響。他說，岳父常以「與時間賽跑」提醒他，失蹤案件每分每秒都攸關安全與結果，早個幾分鐘找到有輕生念頭的人，或許可救人一命；晚了一點，可能就是一個家庭永遠的悲劇，因此讓他在處理案件時格外重視時效與判斷精準度。

2024年一名居住二林地區的身心障礙男子徒步離家失聯，家屬遍尋未果後報案。彭聖祐接獲通報後，依據個案過往生活習慣與行動模式進行分析，研判其可能前往熟悉且具停留性的公共場域，隨即鎖定轄內超商逐一查訪，最終成功尋獲該名男子。事後並協助提供飲食與基本照護，安撫情緒並確保安全返家，展現第一線協尋工作的專業判斷與細緻處置能力。

彭聖祐強調，協尋工作仰賴團隊合作完成，包括監視器調閱、現場搜尋與線索交叉比對等環節，皆需同仁共同支援與整合。他指出，每一次成功尋獲，都是整個二林分駐所合作運作的結果，而非單一員警之功。

芳苑分局長黃一航對彭聖祐表現予以肯定，認為其能將專業研判與同理心結合，展現警察執勤效率與溫度兼具的一面，也凸顯分駐所團隊在失蹤人口查尋工作上的整體戰力與合作默契。

彰化芳苑分局二林分駐所警員彭聖祐（右），因在失蹤人口查尋工作表現優異，獲得114年內政部警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」肯定。圖／芳苑分局提供
彰化芳苑分局二林分駐所警員彭聖祐（右），因在失蹤人口查尋工作表現優異，獲得114年內政部警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」肯定。圖／芳苑分局提供

彰化芳苑分局二林分駐所警員彭聖祐，因在失蹤人口查尋工作表現優異，獲得114年內政部警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」肯定，他強調尋人任務仰賴團隊合作。圖／芳苑分局提供
彰化芳苑分局二林分駐所警員彭聖祐，因在失蹤人口查尋工作表現優異，獲得114年內政部警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」肯定，他強調尋人任務仰賴團隊合作。圖／芳苑分局提供

失蹤 警察 內政部

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