高雄楠梓死亡車禍 女騎士疑闖紅燈撞小貨車亡

高雄市楠梓區昨天下午發生死亡車禍，張姓女子騎乘普通重型機車行經創新路與寶溪北街口時，與蘇姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞，張女倒地不醒，經送醫搶救後仍不治。警方表示，張女疑闖紅燈，未依交通號誌出車禍，確實肇事原因仍待釐清。

楠梓警分局表示，昨天下午2時許，張女（32歲）騎機車沿楠梓區創新路由東往西方向直行，經過寶溪北街口，與沿寶溪北街由南往北行駛的蘇姓男子（37歲）駕駛的小貨車擦撞。

張女在猛烈撞擊下安全帽脫落，當場倒地失去生命跡象，路人立即向警、消求救，救護人員趕抵，緊急將她送醫搶救，但張女仍因傷重不治。

警方表示，對蘇男酒測，無酒精反應，初步調查發現，張女疑未依交通號誌指示通行導致車禍，但確切肇事責任及事故原因，仍須由交通警察大隊釐清。

張姓女子昨騎機車撞上小貨車，傷重不治。記者林保光／翻攝