快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓死亡車禍 女騎士疑闖紅燈撞小貨車亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區昨天下午發生死亡車禍，張姓女子騎乘普通重型機車行經創新路與寶溪北街口時，與蘇姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞，張女倒地不醒，經送醫搶救後仍不治。警方表示，張女疑闖紅燈，未依交通號誌出車禍，確實肇事原因仍待釐清。

楠梓警分局表示，昨天下午2時許，張女（32歲）騎機車沿楠梓區創新路由東往西方向直行，經過寶溪北街口，與沿寶溪北街由南往北行駛的蘇姓男子（37歲）駕駛的小貨車擦撞。

張女在猛烈撞擊下安全帽脫落，當場倒地失去生命跡象，路人立即向警、消求救，救護人員趕抵，緊急將她送醫搶救，但張女仍因傷重不治。

警方表示，對蘇男酒測，無酒精反應，初步調查發現，張女疑未依交通號誌指示通行導致車禍，但確切肇事責任及事故原因，仍須由交通警察大隊釐清。

張姓女子昨騎機車撞上小貨車，傷重不治。記者林保光／翻攝
張姓女子昨騎機車撞上小貨車，傷重不治。記者林保光／翻攝

張姓女子昨騎機車撞上小貨車，傷重不治。記者林保光／翻攝
張姓女子昨騎機車撞上小貨車，傷重不治。記者林保光／翻攝

車禍 闖紅燈

延伸閱讀

台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

北市文山區計程車追撞1汽車1機車 騎士骨折、乘客挫傷送醫

疑因疲勞駕駛 聯結車自撞彰化東外環安全島攤在兩車道交通受阻

高雄月光山隧道火燒車驚見焦屍 死者疑為空軍士官

相關新聞

高雄楠梓死亡車禍 女騎士疑闖紅燈撞小貨車亡

高雄市楠梓區昨天下午發生死亡車禍，張姓女子騎乘普通重型機車行經創新路與寶溪北街口時，與蘇姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞，張女倒地不醒，經送醫搶救後仍不治。警方表示，張女疑闖紅燈，未依交通號誌出車禍，確實肇事原因仍待釐清。

母跑市場幫拉票卻遇車禍亡 新北市議員參選人周韋翰悲：世事無常

新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰的母親余姓婦人，今早至板橋黃石市場幫兒子拉票，過斑馬線時遭轉彎的台北客運公車撞上，送醫急救後不治。周韋翰難過的說，母親是走在斑馬線上，司機也有做該做的動作，但仍發生憾事。

苗栗市石化工廠移工清理爐底渣遭埋 1個小時救出送醫不治

苗栗市一家石化工廠今天上午外包廠商1名泰籍勞工清理大型鍋爐的爐底渣時，上方風管突然崩落，大量防火材料、爐底渣壓在泰勞至胸部，消防人員1個小時救出脫困，失去呼吸心跳（OHCA）送醫，仍回天乏術。

新北市議員周勝考前妻遭轉彎公車撞死 台北客運致歉允諾賠償

新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰母親67歲余姓婦人，上午8時許步行經過板橋區北門街斑馬線時，遭右轉的台北客運307公車撞輾，送醫後傷重不治。台北客運發聲明向死者家屬及社會大眾致歉，並將負起車禍的善後賠償責任。

疑因疲勞駕駛 聯結車自撞彰化東外環安全島攤在兩車道交通受阻

彰化市東外環（台74甲）線南向2公里處，聯結車朱姓駕駛人今天上午疑因疲勞駕駛，操作不慎，擦撞分隔島，車身跨越兩個車道，幸好無人受傷，但造成交通受阻，肇事原因由警方調查中。

驚悚！住戶誤闖垃圾壓縮區找失物遭夾死 開門保全慘了

桃園市中壢區南園二路某社區去年5月某晚發生恐怖意外，許姓住戶為找尋誤丟的物品，請保全幫忙開門讓他進入，卻意外啟動自動壓縮機，當場遭夾擊窒息身亡，由於郭姓保全未在旁注意，以致事發時無法即時阻斷電流挨告，桃園地檢署偵結，依過失致死罪嫌將郭男起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。