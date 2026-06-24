母跑市場幫拉票卻遇車禍亡 新北市議員參選人周韋翰悲：世事無常

新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰的母親余姓婦人，今早至板橋黃石市場幫兒子拉票，過斑馬線時遭轉彎的台北客運公車撞上，送醫急救後不治。周韋翰難過的說，母親是走在斑馬線上，司機也有做該做的動作，但仍發生憾事。

周韋翰難過的說，母親就住在板橋黃石市場附近，平時早上都會到市場幫他拉票，他有時也會一起過去向民眾致意。今早母親一如往常至黃石市場幫他拉票，結束後也正常行走在斑馬線，公車司機當時也是有確實做到有該做的動作（如指差確認、停車再開等），但仍發生這件憾事。周韋翰難過的感嘆：「只能說世事無常」，也無法責怪誰。

周韋翰表示，台北客運業者事發後也立即來協助處理，並展現了很大的誠意，目前與父親（周勝考）及家人全力處理母親後事，還無法考慮後續選舉事務。