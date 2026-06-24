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新北市議員周勝考前妻遭轉彎公車撞死 台北客運致歉允諾賠償
新北市議員周勝考前妻、也是新北市議員參選人周韋翰母親67歲余姓婦人，上午8時許步行經過板橋區北門街斑馬線時，遭右轉的台北客運307公車撞輾，送醫後傷重不治。台北客運發聲明向死者家屬及社會大眾致歉，並將負起車禍的善後賠償責任。
台北客運發聲明指出，聯營公車307線今天上午8時28分於新北市板橋區西門街右轉北門街時，在行穿線前謝姓駕駛長有確實執行停車再開及指差確認後起駛，惟起步時未注意右側仍有行人進入行穿線，導致行人傷重不治。
台北客運總經理李建文表示向罹難者家屬表達誠摯的道歉，也向社會及主管機關道歉，當持續落實路口停讓行人，避免再次事件發生，台北客運也當負起本次車禍的善後賠償責任。
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