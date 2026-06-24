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失智男深夜迷途5公里…幸有掛鐵牌手鍊 中壢警助男子平安返家

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園中壢一名65歲邱姓男子深夜獨自外出，被超商店員發現後報案，警方到場後詢問邱男，但邱男僅說自己迷路，其他資訊皆無回答，警員也發現邱男手上配戴防走失愛心手鍊，也迅速找到邱男家屬，通知家屬將人帶回。

中壢警分局青埔派出所副所長蕭鈺洲、警員游鎮合日前凌晨2時許執行巡邏勤務時，接獲超商店員報案，表示在新生路四段有一名疑似失智男子需要協助。警員到場後發現，邱男無法清楚表達姓名及住址，身上也未攜帶任何身分證件，但男子面對警員詢問，卻始終只回答「我迷路了」。

就在設法確認身分時，發現邱男手上配戴防走失愛心手鍊，金屬銘牌上標示24小時聯繫專線及編號。警員立即撥打電話查詢，順利確認身分資料，靠著愛心手鍊的神助攻，迅速聯繫到家屬，隨後先將邱男帶返派出所休息並提供飲水。

經了解，男子住在中壢區西園路一帶，深夜不知何故獨自外出，竟一路步行至新生路四段，距離住家約5公里遠。接獲通知的家屬趕抵派出所後，看見家人平安無事，不斷向警方表達感謝，直呼幸好有愛心手鍊及警方協助，才能迅速找到家人。

中壢警分局長林鼎泰表示，家中若有失智症患者，建議可配戴防走失手鍊、愛心手鍊或相關識別配件，亦可配戴智慧定位裝置，並隨時留意其動向，一旦發生走失情形，將有助於警方快速確認身分、聯繫家屬。

桃園中壢一名65歲邱姓男子深夜獨自外出，被超商店員發現疑似有失智症狀後報案。圖／中壢分局提供
桃園中壢一名65歲邱姓男子深夜獨自外出，被超商店員發現疑似有失智症狀後報案。圖／中壢分局提供

警員發現邱男手上配戴防走失愛心手鍊，也迅速找到邱男家屬，通知家屬將人帶回。圖／中壢分局提供
警員發現邱男手上配戴防走失愛心手鍊，也迅速找到邱男家屬，通知家屬將人帶回。圖／中壢分局提供

中壢 派出所 超商 失智

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