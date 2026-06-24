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驚悚！住戶誤闖垃圾壓縮區找失物遭夾死 開門保全慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢區南園二路某社區去年5月某晚發生恐怖意外，許姓住戶為找尋誤丟的物品，請保全幫忙開門讓他進入，卻意外啟動自動壓縮機，當場遭夾擊窒息身亡，由於郭姓保全未在旁注意，以致事發時無法即時阻斷電流挨告，桃園地檢署偵結，依過失致死罪嫌將郭男起訴。

起訴指出，68歲郭姓男子自2023年4月起擔任中壢區該棟社區保全，負責管理公共區域鑰匙，明知社區垃圾場內設有垃圾存放冷藏密閉空間，且其中子母垃圾車上方裝設具紅外線感應壓板的垃圾壓縮機，只要垃圾堆積高度遮蔽感應器，機器便會自動啟動，具有高度危險性，平時應管制、禁止住戶進入。

2025年5月19日晚間10時，住戶許姓男子到管理室，表示有東西掉進垃圾桶想進去垃圾場翻找，郭姓保全竟疏於防範，直接拿著保管的公共鑰匙開啟管制門，讓許男單獨進入，自己僅站在門外，未全程陪同或注意其動向，也未在旁監看。

許男在密閉區翻找物品的過程中，疑因誤觸紅外線感應裝置，導致垃圾壓縮機自動啟動，巨大的垃圾壓縮機壓板瞬間強力往下砸，將許男死死夾在壓板與子母車之間，許男在密閉空間內瘋狂掙脫無效，最終因無法呼吸，不幸窒息慘死。

案發後，許男家屬提告，檢察官相驗後展開偵辦。檢方認為，郭男明知密閉禁止區域及垃圾壓縮設備具有危險性，本應管制住戶進入，或在有人進入時預先告知風險並全程注意其狀況，但卻疏於注意，與許男死亡結果具有相當因果關係，認定郭男涉犯刑法過失致死罪，依法提起公訴。

許姓男子誤丟東西，2025年5月19日晚間進入垃圾場的密閉區翻找，意外觸動紅外線感應器，當場遭垃圾壓縮機加壓版夾死，桃園地檢署偵結，將郭姓保全依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
許姓男子誤丟東西，2025年5月19日晚間進入垃圾場的密閉區翻找，意外觸動紅外線感應器，當場遭垃圾壓縮機加壓版夾死，桃園地檢署偵結，將郭姓保全依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

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