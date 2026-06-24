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影／20歲孕婦遭輾重傷駕駛肇逃…35周男嬰不治 奇美醫院說明搶救過程

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南即時報導

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，65歲葉姓婦人開車肇事後聲稱因受到驚嚇才離開；李女經搶救，目前在加護病房觀察。奇美醫院醫務秘書陳奇祥說明，胎兒是35周的男嬰，經取出急救30分鐘，仍宣告不治。

陳奇祥指出，李姓孕婦到醫院時已失去呼吸心跳（OHCA），經在現場急救14分鐘，到醫院繼續CPR6分鐘，總共20分鐘後，李婦恢復心跳；因為李婦懷胎，肚子明顯隆起，經緊急送進開刀房，初步估計已懷孕35週左右，胎兒取出時心跳停止，緊急進行30分鐘的急救。

陳奇祥說明，可惜男嬰最後還是宣告不治，大人的部分，經過急救過後回到加護病房；初步診斷主要有雙側肺部氣血胸，肺部挫傷、還有骨盆腔骨折，造成大量的出血、出血性休克等傷勢；目前幫她放了胸管，經過初步治療，現在情況還是很不穩定，還在觀察搶救當中。

從路口監視器影像可見，李姓孕婦昨晚9時由台南市北區西門路往安南區方向，行經事故地點約在總理大餐廳前方時，她先擦撞前方右邊機車，導致許姓女騎士往右方傾倒，她自己則往左方傾倒；此時後方一輛轎車閃避不及車身輾過李女，該車駕駛是65歲的葉姓婦人。

葉婦肇事後，先停車在路邊約5分多鐘，並未下車隨即離去，李女倒地重傷，送醫急救，另一名許女則未受傷、未送醫；轄區第五警分局獲報肇事逃逸案件，趕往醫院確認孕婦身分，通報其父親到場陪同，由於李女胎兒已宣告不治，警方將再詢問家屬是否提告。

據指出，李女身上有高中學生證，但已輟學，她並未持有駕照。警方調閱監視器，查出車主身分，車主表示昨晚的駕駛是同居人葉姓婦人；經通知葉婦到案說明，葉婦今天凌晨1時許由兒子陪同前往製作筆錄，確認她並沒有酒駕、毒駕。

葉婦聲稱，她正常開車直行，女騎士突然倒地，車輛輾過後，她受到驚嚇，腦袋一片空白，不知道該怎麼辦，因此才會停留一下後先離去；警方詢問後依肇事逃逸罪嫌函送偵辦，製作筆錄後已讓她離去，將持續調查釐清詳細肇事原因及相關責任。

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。記者袁志豪／翻攝
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。記者袁志豪／翻攝

奇美醫院醫務秘書陳奇祥說明孕婦傷勢與胎兒搶救過程，胎兒是35周的男嬰，經取出急救30分鐘，仍宣告不治。記者萬于甄／攝影
奇美醫院醫務秘書陳奇祥說明孕婦傷勢與胎兒搶救過程，胎兒是35周的男嬰，經取出急救30分鐘，仍宣告不治。記者萬于甄／攝影

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女。圖／翻攝自記者爆料網群

孕婦 奇美醫院 肇逃 車禍

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