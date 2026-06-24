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光復災後清潔灑水車遭偷 竊嫌一路開到沒油棄車…竟再偷2車代步落網

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車日前遭竊，車主發現生財工具不翼而飛後報警。鳳林警分局光復分駐所成立專案小組追查，短短2天內不僅尋回失竊灑水車，還意外擴大偵破連續竊車案件，查出22歲許姓男子3天內接連偷3輛車，全案依竊盜罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局今天指出，林姓車主16日上午發現停放在光復鄉林森路旁的灑水車遭竊，立即向警方報案，專案小組調閱監視器畫面後發現，許姓男子於當天經過現場時，見灑水車鑰匙未拔，竟直接將車開走。

警方追查發現，許嫌將灑水車一路開往豐濱鄉，但因燃油耗盡，只好將車輛棄置路旁離去；同天上午，他行經壽豐鄉台11線跳浪隧道附近時，又發現一輛機車鑰匙未拔，再度下手行竊，並騎車前往台中市神岡區，事後將機車棄置，改騎自己放在台中的機車返回花蓮。

更誇張的是，許嫌因自己的機車同樣沒油，18日凌晨竟再鎖定一輛停放路旁的小貨車下手，還將自己的機車搬上貨車載運，企圖藉偏僻產業道路躲避警方追緝。

專案小組持續比對監視器影像，成功掌握許嫌身分與行蹤，18日前往豐濱地區查緝到案，許嫌坦承犯行，並主動供出失車停放位置，警方順利尋回遭竊灑水車及小貨車發還車主。

鳳林分局呼籲，民眾停放車輛時務必養成熄火拔鑰匙、確實上鎖之習慣，切勿因一時方便而留下治安漏洞，讓不法分子有機可乘，警方將持續加強查緝及巡邏勤務，全力守護民眾財產安全與轄區治安。

花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供
花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供

花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供
花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供

花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供
花蓮縣光復鄉一輛投入災後環境清潔工作的灑水車遭竊，警方追查意外發現連續偷車賊。圖／鳳林警分局提供

花蓮

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