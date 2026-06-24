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影／4歲童爬出3樓墜落2樓遮雨棚骨折 家長外出獨留童釀意外

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁愛區昨晚6時一名4歲男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，左手骨折目前住院治療，市府兒童及少年事務處今會同相關單位到醫院探視，給予家長及男童關懷，亦針對意外原因了解。初步調查因家長短暫外出，導致幼童獨留在家造成意外，將協助改善居家安全。

基隆市政府第一時間啟動跨局處應變機制，市長謝國樑重視幼童安全，責成兒童及少年事務處邀集相關單位今天到醫院探視，呼籲落實居家安全、勿獨留幼童在家，並進一步釐清意外過程。

市府表示，今天上午9時市府兒少處、社會處、警察局婦幼警察隊及衛生局等單位到醫院了解。經醫師診斷，男童因墜落時擦撞2樓遮雨棚，導致左手骨折，目前意識清楚，已安排住院治療。

經過初步訪談，因家長短暫外出，導致幼童獨留在家造成意外。兒少處當場提醒家長，將幼童單獨留在未有成年人照顧的環境中極為危險。為防範類似憾事再度發生，市府後續將指派「家庭關懷員」進行居家訪視，協助家長檢視並提升居家安全防護設施，同時加強親職教育。

兒少處長吳雨潔說，家長或照顧者切勿將6歲以下幼童獨留在家，亦不可交由不適當的人代為照顧。若違反兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；違者必須接受4小時以上50小時以下的親職教育輔導。此案給予受傷男童與家長最即時的支持與協助，後續協助改善居家安全，並評估是否有違反兒少法相關規定處理。

警方調查，男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道，左手骨折。鄰居表示，昨天有聽到救護車聲音，才知有幼童墜落，當時可能大人不在家，有看到一名阿公在路上抱住幼童，由救護車送醫。

男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命。記者游明煌／攝影
男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命。記者游明煌／攝影

男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命，市府相關單位到醫院慰問了解。記者游明煌／攝影
男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命，市府相關單位到醫院慰問了解。記者游明煌／攝影

男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命。記者游明煌／攝影
男童自行爬出3樓陽台墜落受傷，2樓遮雨棚減緩撞擊力道救一命。記者游明煌／攝影

謝國樑 骨折 基隆

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