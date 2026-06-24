影／台中婦人派出所揮刀自殘 警奪刀戒護送醫幸未釀傷亡

台中市一名婦人今早前往第一警分局西區所時，突然情緒激動，從背包拿出美工刀欲自殘，警方奪刀後，協助婦人送醫，詳細的案發原因，將待後續釐清。

第一警分局在今天早8時許有一婦人至西區派出所，情緒激動，在言談過程中於隨身背包拿出美工刀欲有自傷行為。

警員趁其不備聯合將美工刀奪下，隨後陪同救護人員戒護送往衛生福利部臺中醫院後續治療。

經調查，該婦人無生命危險，警方於奪刀保護婦人過程中，也無受傷，分局後續與衛生局及醫療院所積極聯繫，以維護其人身安全。

第一警分局表示，此次員警冷靜應變、迅速奪刀保護婦人，成功避免憾事發生。警方對於該類案件，全力協助送醫並妥善關懷，除依法妥善處置外，亦秉持同理心與關懷精神，結合衛政及醫療資源提供即時協助。

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