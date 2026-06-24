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玉山墜谷身亡！山友攻頂途中疑失足墜百米 今吊掛下山

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

玉山一行7人登山隊前天欲朝玉山三叉峰攻頂，途中一名57歲徐姓女山友因體力不支，決定獨自折返圓峰山屋休息，隨後卻與隊伍失去音訊，搜救人員於昨天上午在南峰岔路口下方深谷尋獲徐女，但已不幸身亡，遺體直到今晨才由空勤直升機吊掛下山。

高雄市消防局表示，22日晚間8時51分接獲南投縣消防局119勤務中心轉報，桃源區玉山三叉峰往圓峰山屋一帶發生山域事故，該組7人登山隊當天目標前往鹿山，途中57歲的徐姓女山友疑因體力不支，考量自身安全後，告知其餘同伴將先行返回圓峰山屋休息。

不過隊友完成攻頂、返回山屋後，卻遲遲未見徐女歸隊，驚覺異狀遂趕緊報案求助，消防局接獲通報後，立即派遣4名搜救人員，會同玉山國家公園管理處等單位組成搜救隊前往救援。

搜救人員於昨天上午在距離圓峰山屋約1.5公里處的南峰岔路口下方山谷尋獲徐女，但其傷勢嚴重已明顯死亡，初步研判是在獨自折返途中不慎墜落百公尺深的崖谷。

由於昨天山區雲層太厚、氣候不佳，空勤總隊直升機雖已飛抵現場，仍無法順利執行吊掛任務，隨後由南投原民特搜隊副隊長金國良徒步將徐女遺體背負上山，暫時安置於圓峰山屋內。

救援人員今天上午表示，經密切觀測氣候，今晨山區天氣好轉，空勤直升機已於上午9時順利完成遺體吊掛任務並載運下山，降落屏東里港，後續將由警方及家屬協助處理相關善後事宜。

女山友攻頂玉山途中不幸墜谷身亡，直升機今上午已將遺體吊掛下山。記者巫鴻瑋／翻攝
女山友攻頂玉山途中不幸墜谷身亡，直升機今上午已將遺體吊掛下山。記者巫鴻瑋／翻攝

女山友攻頂玉山途中不幸墜谷身亡，特搜隊員冒險將遺體背運上平台，由直升機吊掛下山。記者巫鴻瑋／翻攝
女山友攻頂玉山途中不幸墜谷身亡，特搜隊員冒險將遺體背運上平台，由直升機吊掛下山。記者巫鴻瑋／翻攝

玉山

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