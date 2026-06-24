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尬電師父直播時台東玄濟宮門口遭潑穢物 警方鎖定外縣市車輛追查
台東玄濟宮昨晚間再度發生遭人潑灑疑似穢物後迅速離去，引發網友關注。警方獲報後完成現場勘查及相關蒐證作業，並調閱周邊監視器畫面進行比對分析，目前已掌握涉案車輛相關資訊。
關山警分局表示，經查涉案白色自小客車並非台東縣轄內車籍，已循線展開追查，將朝「以車追人」方向積極偵辦，全力釐清涉案人士身分及案情經過，務求盡速將相關犯嫌查緝到案。
據了解，事發約在昨晚間10時56分左右，宮主鄔馨茹（外界稱「尬電師父」、「濟顛禪師」）正在廟內進行課程講授並同步網路直播，未料突有不明人士朝宮廟潑灑疑似穢物，立即報警處理。
據廟方表示，當時有兩名不明人士駕駛一輛白色自小客車抵達宮廟前，其中一人下車後，持容器朝廟門及前方空地潑灑疑似穢物，得手後立即返回車內，隨即駕車離去，整個過程相當迅速。
警方強調，任何以潑灑穢物、毀損財物或其他方式滋擾他人的行為，都可能涉及刑事責任及相關法律問題，警方絕不寬貸，將依法究辦，以維護地方治安與民眾權益，保障民眾生活安寧。
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