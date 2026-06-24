鐘沛君看板遭「挖臉」法籍男到案 稱有藝術價值想帶回法國

台北市議員鐘沛君位於信義安和站附近的競選看板，日前被人整塊裁走臉部，原本肖像留下方形破洞；警方循線查獲一名法籍男子，男子供稱看板「有創作價值」，才會裁下部分取走；他事後賠償1萬2000元，還表達想把看板帶回國的意願；鐘沛君則說，選後再談，但不告而取就是不對。

大安警分局安和路派出所19日下午接獲報案，指信義路四段225號一面選舉布條遭破壞，警方調閱周邊監視器，研判男子在當天凌晨4時40分至42分間下手，將看板上的臉部裁下後離開。

警方成立專案小組追查，鎖定涉案男子身分，並掌握他落腳新北市板橋區南門街一帶旅宿，當晚11時許在旅宿附近將人查獲。全案訊後依毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

鐘沛君表示，得知看板被破壞時，原本還擔心是否有人蓄意針對，後來聽到對方說是為了創作，反而讓她嚇了一跳；她說，男子已賠償損失，但若想取得看板，應循正常方式詢問，不該直接動手裁走。

警方提醒，選舉看板、布條及外牆宣傳物都屬他人財物，即使出於收藏或創作目的，未經同意擅自切割、取走或破壞，仍可能觸犯刑法毀損罪，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。