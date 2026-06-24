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競選看板臉部被挖走！兇手犯案原因曝 美女議員直呼哭笑不得

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>北市議員<a href='/search/tagging/2/鍾沛君' rel='鍾沛君' data-rel='/2/144621' class='tag'><strong>鍾沛君</strong></a>上周卻發現自己位在信義路與安和路口的看板，端午節連假期間竟遭破壞，鍾沛君的臉部被完全刨除。圖／鍾沛君辦公室提供
國民黨北市議員鍾沛君上周卻發現自己位在信義路與安和路口的看板，端午節連假期間竟遭破壞，鍾沛君的臉部被完全刨除。圖／鍾沛君辦公室提供

九合一大選年底登場，參選人陸續將競選看板逛上拚曝光，國民黨北市議員鍾沛君上周卻發現自己位在信義路與安和路口的看板，端午節連假期間竟遭破壞，鍾沛君的臉部被完全刨除，畫面驚悚，趕忙報警。發現是一名年約30歲、自稱藝術家的法國籍男子認為其臉「很有藝術價值」，清晨偷偷挖掉搬走，男子坦承犯案並賠償並希望能把那張臉帶走，也讓鍾哭笑不得。

鍾沛君表示，上周端午連假期間接獲助理通知，剛掛上不到一個月的看板，照片的臉部全部被挖掉，但標語、電話、姓名都還在，但臉部份徒留黑洞，雖然競選廣告看板遭惡作劇塗鴉司空見慣，但只把臉挖走手法並不常見，在不清楚對方意圖只能先報警。

鍾沛君說，經警方調閱監視器發現，一名男子在當天凌晨4點多犯案之後搭乘計程車到板橋一帶旅館入住，警方抵達後找到該法國籍男子並起獲布條，帶回派出所偵辦男子坦承不諱，稱該布條「具有藝術價值，欲帶回當創作題材」也讓她覺得又好氣又好笑，但不告而取得賠償，重新製作看板加上施工費用，約1萬2千元，對方同意賠償，「但唯一要求是帶走那張臉」。

鍾沛君說，大選後她都會將看板贈送給需要的民眾，因此她的臉蓋過田埂、遮過漏水、擋過風雨，「能夠再有效利用是我的榮幸，但答應我，先等我順利連任好嗎？」

經警方調閱監視器發現，一名男子在當天凌晨4點多犯案之後搭乘計程車到板橋一帶旅館入住，警方抵達後找到該法國籍男子並起獲布條，帶回派出所偵辦男子坦承不諱，稱該布條「具有藝術價值，欲帶回當創作題材」也讓鍾覺得又好氣又好笑。圖／鍾沛君辦公室提供
經警方調閱監視器發現，一名男子在當天凌晨4點多犯案之後搭乘計程車到板橋一帶旅館入住，警方抵達後找到該法國籍男子並起獲布條，帶回派出所偵辦男子坦承不諱，稱該布條「具有藝術價值，欲帶回當創作題材」也讓鍾覺得又好氣又好笑。圖／鍾沛君辦公室提供

九合一 鍾沛君 國民黨

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