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影／板橋公車右轉輾死過斑馬線婦人 驚悚車禍瞬間曝光
新北市板橋區發生驚悚車禍， 54歲謝男上午8時許駕駛台北客運公車行經板橋區西門街欲右轉北門街時，1名67歲余姓婦人正好要通過斑馬線，當場被公車撞上還遭輾過，余婦受困車底失去生命跡象，雖經緊急送醫仍宣告不治，監視器畫面也曝光。
從監視器畫面發現，肇事公車駕駛謝男當時要右轉北門街，行經斑馬線時曾先停車再開，但此時1名67歲余姓婦人小跑步通過斑馬線，公車隨即又啟動往前行駛，當場撞上余婦並將她輾過。
消防人員獲報趕抵，迅速將受困車底的余姓婦人救出，發現她已失去生命跡象，經送往亞東醫院急救後仍於上午9時30分宣告不治。警方對肇事的謝男進行酒測發現無酒精反應，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。
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