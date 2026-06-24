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影／輾過20歲孕婦畫面曝光！65歲肇逃婦：受到驚嚇才離開

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術；李女經搶救，目前在加護病房觀察。65歲葉姓婦人肇事逃逸，到案稱因受到驚嚇，腦袋一片空白，不知道怎麼辦才會離開。

台南市消防局昨晚9時9分接獲報案，北區西門路四段有一名騎車的20歲孕婦疑似因車禍事故受傷，趕往現場緊急處理，但進階呼吸道器材（ i-gel）無法放上改口咽，9時25分送往永康奇美醫院，到院前已失去呼吸心跳（OHCA），醫院全力搶救母親，確認胎兒已無法保住。

從路口監視器影像可見，李姓孕婦昨晚9時由台南市北區西門路往安南區方向，行經事故地點約在總理大餐廳前方時，她先擦撞前方右邊機車，導致許姓女騎士往右方傾倒，她自己則往左方傾倒；此時後方一輛轎車閃避不及車身輾過李女，該車駕駛是65歲的葉姓婦人。

葉婦肇事後，先停車在路邊約5分多鐘，並未下車隨即離去，李女倒地重傷，送醫急救，另一名許女則未受傷、未送醫；轄區第五警分局獲報肇事逃逸案件，趕往醫院確認孕婦身分，通報其父親到場陪同，由於李女胎兒已宣告不治，警方將再詢問家屬是否提告。

據指出，李女身上有高中學生證，但已輟學，她並未持有駕照。警方調閱監視器，查出車主身分，車主表示昨晚的駕駛是同居人葉姓婦人；經通知葉婦到案說明，葉婦今天凌晨1時許由兒子陪同前往製作筆錄，確認她並沒有酒駕、毒駕。

葉婦聲稱，她正常開車直行，女騎士突然倒地，車輛輾過後，她受到驚嚇，腦袋一片空白，不知道該怎麼辦，因此才會停留一下後先離去；警方詢問後依肇事逃逸罪嫌函送偵辦，製作筆錄後已讓她離去，將持續調查釐清詳細肇事原因及相關責任。

醫院說明，李姓孕婦腹中胎兒約30周以上，經緊急剖腹產後，胎兒出生時無生命徵象，搶救後仍回天乏術；李姓孕婦搶救後，轉往加護病房持續觀察與治療。分局呼籲，民眾應注意車前狀況，並遵守號誌及標誌標線指示，以維護行車安全。

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝
20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術。記者袁志豪／翻攝

孕婦 車禍 肇逃 台南

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