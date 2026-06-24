桃園市勞動檢查處主動派員至龜山郵件處理中心實施通案性勞動檢查。圖：翻攝交通部

中華郵政A7郵件處理中心近日遭員工爆料疑似實施「禁坐令」，要求掛號函件股作業人員長時間站立分揀郵件，引發外界關注。桃園市勞動檢查處今（23）日表示，雖未接獲勞工檢舉，但為保障勞工權益，已主動派員至中華郵政股份有限公司北臺灣郵件作業中心實施通案性勞動檢查，並查出現場未能提供人因性危害預防計畫相關執行紀錄，將依法通知限期改善。

中華郵政A7北台灣郵件處理中心近期爭議不斷，日前才因郵件延誤及國立台灣海洋大學考生成績通知單投遞延遲引發批評，近日又有基層員工向媒體爆料，指稱掛號函件股長期存在「禁坐令」文化，要求員工站立分揀郵件數小時，甚至傳出有員工因身體不堪負荷引發職業健康疑慮。中華郵政則澄清，公司並無強制站立或禁止坐下作業規定，若有主管不當管理或言行，將立即檢討改正。

桃園市勞檢處指出，經查該處此前未接獲勞工檢舉中華郵政實施禁坐令，但考量相關事件已引發社會關注，今日派員實施通案性勞動檢查。經查，中華郵政自2026年5月4日起開始運作，現場作業人員包含中華郵政員工及外包廠商勞工，其中中華郵政員工每日正常工作時間8小時，外包廠商勞工則為每日4小時班別。

勞檢處表示，檢查人員抽查名單所列勞工出勤及休息情形，均已依《勞動基準法》規定給予適當休息時間，每連續工作4小時均有安排30分鐘休息，且休息期間不受事業單位指揮監督；現場也設置休息區及座椅等設施，供勞工休憩使用。

不過，勞檢處進一步查核發現，中華郵政雖已依規定訂定人因性危害預防計畫，以預防勞工因不良工作姿勢、重複性動作、過度施力或作業頻率過高等因素，引發肌肉骨骼疾病，但現場未能提供相關執行紀錄供查核，涉有違反《職業安全衛生設施規則》第324條之1規定情事。勞檢處將依法通知限期改善，並持續追蹤改善情形，以保障勞工職業安全與健康。

勞檢處也已於檢查現場要求中華郵政，在合理可行範圍內檢討並採取必要工程控制、行政管理或其他預防措施，降低作業風險並促進勞資溝通，避免爭議持續擴大。勞檢處提醒，若勞工仍有勞動權益受損情形，可循勞資爭議調解等相關法定程序提出申請，以維護自身權益。

這起爭議也讓中華郵政A7園區啟用後的管理問題再度受到檢視。從郵件延誤、自動化分揀爭議，到基層員工反映久站分信與職安疑慮，外界關注的不僅是中華郵政是否有正式「禁坐令」，更包括第一線作業設計、主管管理文化與職業安全制度是否真正落實。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中華郵政A7禁坐令延燒 桃園勞檢進場查出職安紀錄缺失