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國1嘉義太保段深夜3車事故釀2死3傷 疑未保持車距釀禍
國道1號嘉義太保路段昨晚10時許發生死亡車禍，35歲許男開車行經北向262.4公里處時，疑因未注意前方車況，追撞前方車輛後再波及另一輛轎車，造成2人傷重送醫不治、3人受傷。警方初步調查，肇事駕駛均無酒駕情形，事故原因仍待進一步釐清。
國道警方指出，35歲黃姓男子昨晚開車行駛內側車道時，疑未注意車前狀況，追撞前方40歲許姓女子駕駛轎車，衝擊力道猛烈，黃男車頭嚴重變形。許女車輛受撞擊瞬間失控，由內側車道偏移衝向中線車道，再擦撞51歲周姓女子駕駛的轎車，事故現場零件碎片四散。
國道警方表示，車禍事故造成許女車上後座2名女性乘客傷勢最為嚴重，經消防及救護人員緊急救出時已無生命跡象，2人年齡分別為66歲及31歲，為家屬關係，送醫搶救後仍宣告不治；另黃男、許女及許女車內1名乘客也有擦挫傷及身體不適情形，經送醫治療後均無生命危險。
警方調查，3輛車駕駛經酒測均無酒精反應，排除酒駕因素，初步判斷與未注意前方車況有關，詳細肇責將由警方進一步調查釐清，呼籲高速公路車速較快，駕駛人行車時應隨時注意前方路況動態，並保持足夠安全距離，避免分心或反應不及發生追撞。
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