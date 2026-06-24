快訊

土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

聽新聞
0:00 / 0:00

國1嘉義太保段深夜3車事故釀2死3傷 疑未保持車距釀禍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號嘉義太保路段昨晚10時許發生死亡車禍，35歲許男開車行經北向262.4公里處時，疑因未注意前方車況，追撞前方車輛後再波及另一輛轎車，造成2人傷重送醫不治、3人受傷。警方初步調查，肇事駕駛均無酒駕情形，事故原因仍待進一步釐清。

國道警方指出，35歲黃姓男子昨晚開車行駛內側車道時，疑未注意車前狀況，追撞前方40歲許姓女子駕駛轎車，衝擊力道猛烈，黃男車頭嚴重變形。許女車輛受撞擊瞬間失控，由內側車道偏移衝向中線車道，再擦撞51歲周姓女子駕駛的轎車，事故現場零件碎片四散。

國道警方表示，車禍事故造成許女車上後座2名女性乘客傷勢最為嚴重，經消防及救護人員緊急救出時已無生命跡象，2人年齡分別為66歲及31歲，為家屬關係，送醫搶救後仍宣告不治；另黃男、許女及許女車內1名乘客也有擦挫傷及身體不適情形，經送醫治療後均無生命危險。

警方調查，3輛車駕駛經酒測均無酒精反應，排除酒駕因素，初步判斷與未注意前方車況有關，詳細肇責將由警方進一步調查釐清，呼籲高速公路車速較快，駕駛人行車時應隨時注意前方路況動態，並保持足夠安全距離，避免分心或反應不及發生追撞。

國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供
國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供

國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供
國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供

國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供
國道1號嘉義太保段昨晚發生死亡車禍，疑未保持車距追撞前車，釀2死3傷。圖／國道警方提供

國道 酒駕 車道 車禍

延伸閱讀

北市文山區計程車追撞1汽車1機車 騎士骨折、乘客挫傷送醫

嘉義男涉吸毒酒駕撞死老翁肇逃 準備庭全認罪

影／瓦斯車越開越偏...國5橋下衝出路面撞護欄 所幸數十桶瓦斯綁緊緊

開「阿法」自撞電線桿...警查無酒毒駕 肇事男：傷口裂開失血暈眩

相關新聞

玉山墜谷身亡！山友攻頂途中疑失足墜百米 今吊掛下山

玉山一行7人登山隊前天欲朝玉山三叉峰攻頂，途中一名57歲徐姓女山友因體力不支，決定獨自折返圓峰山屋休息，隨後卻與隊伍失去音訊，搜救人員於昨天上午在南峰岔路口下方深谷尋獲徐女，但已不幸身亡，遺體直到今晨才由空勤直升機吊掛下山。

尬電師父直播時台東玄濟宮門口遭潑穢物 警方鎖定外縣市車輛追查

台東玄濟宮昨晚間再度發生遭人潑灑疑似穢物後迅速離去，引發網友關注。警方獲報後完成現場勘查及相關蒐證作業，並調閱周邊監視器畫面進行比對分析，目前已掌握涉案車輛相關資訊。

鐘沛君看板遭「挖臉」法籍男到案 稱有藝術價值想帶回法國

台北市議員鐘沛君位於信義安和站附近的競選看板，日前被人整塊裁走臉部，原本肖像留下方形破洞；警方循線查獲一名法籍男子，男子供稱看板「有創作價值」，才會裁下部分取走；他事後賠償1萬2000元，還表達想把看板帶回國的意願；鐘沛君則說，選後再談，但不告而取就是不對。

競選看板臉部被挖走 兇手犯案原因曝 美女議員直呼哭笑不得

九合一大選年底登場，參選人陸續將競選看板逛上拚曝光，國民黨北市議員鍾沛君上周卻發現自己位在信義路與安和路口的看板，端午節連假期間竟遭破壞，鍾沛君的臉部被完全刨除，畫面驚悚，趕忙報警。發現是一名年約30歲、自稱藝術家的法國籍男子認為其臉「很有藝術價值」，清晨偷偷挖掉搬走，男子坦承犯案並賠償並希望能把那張臉帶走，也讓鍾哭笑不得。

影／板橋公車右轉輾死過斑馬線婦人 驚悚車禍瞬間曝光

新北市板橋區發生驚悚車禍， 54歲謝男上午8時許駕駛台北客運公車行經板橋區西門街欲右轉北門街時，1名67歲余姓婦人正好要通過斑馬線，當場被公車撞上還遭輾過，余婦受困車底失去生命跡象，雖經緊急送醫仍宣告不治，監視器畫面也曝光。

影／輾過20歲孕婦畫面曝光！65歲肇逃婦：受到驚嚇才離開

20歲李姓孕婦昨晚9時許騎車先擦撞前方機車，往左倒地後直行轎車疑似閃避不及，車身輾過李女，導致她送醫時，醫院緊急搶救胎兒，仍回天乏術；李女經搶救，目前在加護病房觀察。65歲葉姓婦人肇事逃逸，到案稱因受到驚嚇，腦袋一片空白，不知道怎麼辦才會離開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。