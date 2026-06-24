87歲翁出門忘了怎麼回家 徒步1天1夜逾10公里不支倒地南警伸援手

87歲蔡姓老翁前天清晨7時許從住家外出後，就忘了怎麼回家，在外徒步走了1天1夜超過10公里，沒有進食與喝水，走到昨天上午11時許，因體力不支倒地；民眾見狀協助報警，警方趕往將蔡帶回派出所照顧，提供飲水及食物，經查明身分，通知其妹妹，順利將他送回家。

蔡姓老翁昨天上午11時許倒臥在台南市安南區長溪路二段570巷旁，民眾見他疑似身體不適，協助報警；轄區第三警分局長安派出所所長黃俊榮及警員楊雅智到場了解，發現蔡是在前天清晨7時許從安南區府安路7段住家出門後，就忘了怎麼回家，已在外走了1天1夜。

由於蔡在豔陽高溫曝曬下，已明顯體力不支倒臥路旁，險些脫水，無法自行起身，2警協助將他移至陰涼處休息，並提供飲水及食物補充體力；經確認蔡沒有外傷，將他帶回派出所安置休息。經查詢，發現其83歲妹妹昨天早上已前往海南派出所報案協尋。

警方詢問蔡姓老翁，他表示找不到回家的路，在安南區到處徘徊，走了超過10公里，因沒有進食也沒有喝水，昨天上午無力倒地；警方通知蔡的妹妹，協助辦理撤尋程序，蔡婦表示她與哥哥同住，兩人子女都已經長大在外，目前就是兄妹互相照顧，以及靠鄰居幫忙。

分局呼籲，家中若有高齡或失智長者，應多加留意其外出情形，可向相關單位申請防走失手鍊，或於衣物繡上聯絡資訊，以利警方第一時間聯繫家屬；民眾如發現疑似迷途長者需要協助，可立即通報警方，共同守護長者安全。

87歲蔡姓老翁前天清晨7時許從住家外出後，就忘了怎麼回家，在外徒步走了1天1夜超過10公里，沒有進食與喝水，警方將他送返家。記者袁志豪／翻攝

87歲蔡姓老翁前天清晨7時許從住家外出後，就忘了怎麼回家，在外徒步走了1天1夜超過10公里，沒有進食與喝水，警方將他送返家。記者袁志豪／翻攝