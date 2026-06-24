影／新北金山山坡鐵皮倉庫火警 屋主及時逃出摔傷送醫

新北市金山區民生路一處位山坡上民宅旁的鐵皮倉庫，今天上午7點傳出生火警，濃煙竄出，消防局派遣大批人車趕往救援，火勢迅速控制撲滅，未造成延燒，男性屋主逃出時疑因階梯濕滑跌傷送醫。

新北消防局上午7點2分獲報，金山區民生路水尾光武坑道旁一間鐵皮倉庫冒出濃煙，消防人員到場已全面燃燒，倉庫內堆積大量雜物及物品，立即拉水線灌救，男性屋主則已先逃出。

男性屋主逃出後下階梯時，疑因濕滑不慎跌倒多處擦挫傷，救護人員初步處置後以輪椅送下階梯送往台大金山醫院治療，意識清楚，無生命危險。

附近民眾說，今天上午突發現竄出濃煙，平時沒有住人，未接水電，但屋主近來有回來整理。消防局表示，起火原因及財物損失待殘火處理後，將由火調人員採證釐清。

新北金山區一處位山坡上鐵皮倉庫火警，屋主及時逃出摔傷送醫。記者游明煌／翻攝

新北金山區一處位山坡上鐵皮倉庫火警，屋主及時逃出摔傷送醫。記者游明煌／翻攝

新北金山區一處位山坡上鐵皮倉庫火警，屋主及時逃出摔傷送醫。記者游明煌／翻攝