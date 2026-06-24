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高雄鳥松街頭擄人 男遭塞後車廂跳車逃生

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳥松區今天凌晨傳擄人事故，3名男子同車行駛路上，在荒郊遇另輛車攔阻，將車上1名鄭姓男子押出，丟入後車廂離去，不久鄭男跳車脫逃受傷，進超商求救，逃過一劫。警方初步了解，疑似車輛買賣糾紛，正由警方調查全案中。

警方表示，今天凌晨零時許，鄭姓男子（34歲） 搭乘廉姓男子（36歲）駕駛的轎車，車上另有24歲的葉姓男子，3人同車經過高雄市鳥松區忠義路與恆山巷口附近，突然後方有另輛轎車疾駛而來，超車攔阻他們的去路，車上下來3名男子，便將坐在後座的鄭姓男子拖下車，丟進後車廂快速離去。

與鄭男同車的廉姓、葉姓2男子沒即時報案。約10分鐘後，鄭姓男子在對方的白色轎車行駛到高雄市鳳山區建國路三段與青年路二段口附近，鄭男打開後車廂跳車脫逃，摔得全身多處受傷，跑進路口的超商求救，對方的轎車也立即逃離。

警、消據報，將鄭姓男子送醫，他意識清楚，四肢有擦挫傷，送醫治療後並無大礙。鄭男稱遭3名陌生男子強行押走的過程，警方也找來廉姓、葉姓2男，查問事發原因，鄭男等人稱他們從台南南下高雄，與人買賣車輛發生糾紛，不清楚對方身分及攔車原因。

警方調閱相關監錄系統畫面，掌握涉案車輛動向，正循線追查相關嫌犯身分，查緝涉案人。警方表示，全案仍待涉案人到案後進一步釐清。

鄭姓男子跳車脫逃，由救護車送醫，已無大礙。示意圖。記者林保光／攝影
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車廂 高雄

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