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台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

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台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

台南市消防局昨晚9時9分接獲報案，北區西門路四段有一名騎車的20歲孕婦疑似因車禍事故受傷，趕往現場緊急處理，但進階呼吸道器材（ i-gel）無法放上改口咽，9時25分送往永康奇美醫院，到院前已失去呼吸心跳（OHCA），目前醫院全力搶救母親，胎兒已無法保住。

據了解，李姓孕婦昨晚9時由西門路往安南區方向，行經事故地點約在總理大餐廳前方，她先擦撞前方右邊機車，導致前方許姓女騎士往右方傾倒，她自己則往左方傾倒；此時後方一輛轎車閃避不及左後輪輾過李女，該車駕駛是年約60多歲的葉姓婦人。

葉婦肇事後，先停車在路邊約5分多鐘，並未下車隨即離去，李女倒地重傷時，當時有熱心民眾為避免她再次受到傷害，將附近店家的拒馬放置在她身邊周圍保護，另一名許女則未受傷、未送醫；轄區第五警分局獲報肇事逃逸案件，趕往醫院確認孕婦身分。

據指出，李女身上有高中學生證，但已輟學，她並未持有駕照，家屬收到通知已到場陪伴。警方調閱監視器，查出車主身分，車主表示昨晚的駕駛人是葉婦；經通知葉婦到案說明，葉婦今天凌晨1時許由家人陪同前往製作筆錄，確認她並沒有酒駕、毒駕。

警方詢問後將依肇事逃逸等罪嫌將葉婦函送偵辦，製作筆錄後已讓她先離去，並將詢問家屬是否提出告訴；醫院表示，李姓孕婦腹中胎兒約30周以上，經緊急剖腹產後，胎兒出生時無生命徵象，搶救後仍回天乏術；李姓孕婦搶救後，轉往加護病房持續觀察與治療。

20歲李姓孕婦疑似因車禍事故受傷，到院前已失去呼吸心跳（OHCA），目前醫院全力搶救母親，胎兒已無法保住。圖／翻攝自記者爆料網
20歲李姓孕婦疑似因車禍事故受傷，到院前已失去呼吸心跳（OHCA），目前醫院全力搶救母親，胎兒已無法保住。圖／翻攝自記者爆料網

孕婦 車禍 台南

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