玄濟宮又出事！尬電師父直播到一半 宮外遭人潑灑穢物

近期屢成外界關注焦點的台東玄濟宮，23日晚間再度發生滋擾事件。當時宮主鄔馨茹（外界稱「尬電師父」、「濟顛禪師」）正在廟內進行課程講授並同步網路直播，未料突有不明人士朝宮廟潑灑疑似穢物，現場信眾見狀情緒激動，頻頻高喊「快報警」，整起事件也透過直播聲音意外曝光。

據了解，事發於昨深夜11時許，鄔馨茹正在玄濟宮內向信徒授課，並透過網路平台進行直播分享。過程中，廟外突然傳出騷動聲響，隨後現場人員急忙呼喊報警，讓觀看直播的網友一度摸不著頭緒。鄔馨茹察覺異狀後，也立即中斷講課，走到戶外查看發生何事。

據了解，當時有數名男子駕車行經玄濟宮，其中一人下車後，手持預先準備的桶子朝宮廟方向潑灑不明物體，得手後迅速返回車內，隨即駕車離去，全程時間不長。

由於事發當下直播仍持續進行，現場驚呼與報警聲均被完整收錄，但實際潑灑過程未能清楚拍攝。至於潑灑物品成分、涉案人身分及動機等細節，仍有待警方進一步調查釐清。