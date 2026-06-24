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土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里大坪頂知名百年老樹旁的土地公廟「協和宮」是當地信仰中心，端午節時竟遭人「倒插香」，令居民氣憤又不安，廟方為此關閉廟門。民俗專家廖大乙表示，地方不用太擔心，研判是賭徒槓龜輸錢以此洩憤，對神明不敬恐招致天懲。

大坪頂「協成宮」供奉土地公是當地信仰中心，廟旁的百年老榕樹枝葉茂密，樹幅規模更居全鎮之首，成地方指標。但該廟宇竟然在端午節時遭人惡搞，廟內香爐莫名其妙的被「倒插香」，由於相傳該行徑多帶有怨念而為之，引起地方恐慌。

當地民眾表示，「倒插香」對神明大不敬，也怕施行者帶有詛咒報復或破壞廟宇風水的意圖，讓地方十分氣憤也不安，廟方為此緊急關閉廟門，暫時也不開放焚香祭拜，後續也會再請法師協助清爐跟化解，同時安定民心。

廖大乙說，極少數請神明火速做主才會「倒插香」催促稟報，一般宮廟對此很謹慎，罕而為之，研判有人可能簽賭求神卻槓龜輸錢，「倒插香」洩憤，對神明大不敬，天兵天恐將懲罰；而土地公慈悲為懷，不會責怪地方，居民不用太擔心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

埔里大坪頂知名百年老樹旁的土地公廟「協和宮」是當地信仰中心，端午節時竟遭人「倒插香」。圖／民眾提供
埔里大坪頂知名百年老樹旁的土地公廟「協和宮」是當地信仰中心，端午節時竟遭人「倒插香」。圖／民眾提供

端午節 土地公

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