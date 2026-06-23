命大！基隆4歲童從3樓墜落 先撞2樓遮雨棚再落地左手骨折

基隆市4歲的林姓男童今晚從3樓住家摔落，先撞擊2樓遮雨棚，再掉落至地面。消防局獲報前往救護，送醫檢查發現左手骨折，安排住院治療。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時17分接獲報案，指劉銘傳路有男童墜落地面後，派遣信二分隊1車2人前往救護。消防人員到達現場時，發現家長已在男童落地位置，抱著男童安撫情緒。

男童墜樓原因還待調查，意外發生後，家人趕緊下樓查看狀況，看到男童倒在地面，有意識，額頭紅腫，抱起他安撫，並打119求助。

消防員到場後，將男童送往衛生福利部基隆醫院治療，醫師診斷男童左手骨折，安排住院。基市府兒童及少年事務處等單位，明天將前往關懷訪視男童治療情況，並了解意外發生經過，協助家長檢視住家安全防護，避免意外再度發生。