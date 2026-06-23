男女路邊吸電子煙被檢舉吸毒 被警攔查他騎車自己先跑

一男一女今天凌晨在台中市潭子區路旁吸電子煙，被檢舉疑似吸毒，有路人擔心二人吸毒又騎車會危及眾人安全報警，員警趕到時，男子騎車丟下女子自己跑，沿途違規闖紅燈，熱心路人幫忙攔下女子；男子今天凌晨到案，警方已對他採尿化驗是否有毒品反應，違規行為先開罰單。

大雅警分局表示，今天凌晨0時9分接獲110報案，稱潭子區頭張路一段路旁有一男子抽電子煙騎車。員警立即到場查處，該機車騎士49歲徐姓男子拒檢沿路闖紅燈逃逸，現場留下女乘客，經盤查女乘客並未見明顯異常或違法情事。

警方今天凌晨1時41分循線通知徐男到案說明，相關違規行為均已依規定製單舉發，是否另涉其他違法情事，警方已蒐集相關事證依法辦理。大雅分局呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，並配合警方依法執行勤務；如發現危害交通安全或疑似違法情事，請即時撥打110報案，共同維護交通秩序與用路人安全。

有正義感民眾在網路Threads發文和影片表示，昨晚他夜騎到台中市潭子區，看到一家鹹酥雞忍不住停下買來吃， 在等待時，看到一男一女騎機車雙載停在路中，男子拿一隻電子煙吸很大一口再拿給女子，民眾擔心自己與其他用路人的安全報警。

民眾說怒斥，吸毒毀掉自己，但不要吸完還騎車，要害死誰？他在遠處等警察來，看到一男一女發動機車逃離，後來看到男子把女子丟下，自己跑掉，民眾上前要求女子不要離開，直到警察趕到。

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