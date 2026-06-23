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高雄小港驚險行車糾紛 騎士行進間遭扯衣摔車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區今天上午發生驚險行車糾紛，王姓男子騎機車行進間，竟遭另名機車騎士揪扯外套，摔得人仰馬翻，全身多處擦挫傷送醫急救。警方查出42歲陳姓男子涉案，正通知他到案說明，將依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午7時20分左右，王姓男子（52歲）騎車經過小港區沿海一路，疑因按喇叭提醒另名騎士，雙方因此口角。不久，對方跟隨王男到沿海二路與嘉興路口，竟伸手拉扯他的外套，導致王男當場失去重心摔車，全身多處擦挫傷送醫。

後方路人將行車紀錄器錄攝到的影像，貼上網路社群，因騎士伸手拉扯王男的衣服，導致王男重摔，紛紛留言「太誇張了，這樣拉很危險」、「就算有前因後果，動手也不對」、「一定要報警，有錄到車牌跑不掉」。

小港警分局表示，警消獲報到場後，發現王男身體多處擦挫傷，經救護人員初步包紮後送往小港醫院治療，查出涉案男子是陳姓男子，將通知他到案說明。

王姓男子（左騎士）遭黑衣騎士揪扯衣服致重摔受傷。圖／擷取自臉書「我是小港人」
王姓男子（左騎士）遭黑衣騎士揪扯衣服致重摔受傷。圖／擷取自臉書「我是小港人」

王姓男子（左騎士）遭黑衣騎士揪扯衣服致重摔受傷。圖／擷取自臉書「我是小港人」
王姓男子（左騎士）遭黑衣騎士揪扯衣服致重摔受傷。圖／擷取自臉書「我是小港人」

高雄市 機車騎士

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