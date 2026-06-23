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影／瓦斯車越開越偏...國5橋下衝出路面撞護欄 所幸數十桶瓦斯綁緊緊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

今天下午位於國5高架路段下方的宜蘭191縣道發生驚險車禍，曲姓男子駕駛滿載數十罐瓦斯桶的瓦斯車，行經美功路一段時，車輛因不明原因突然偏離車道衝出路面，將水泥護欄撞出大洞，整輛車嚴重傾斜，所幸車上瓦斯桶牢牢綁緊、並未掉落，否則後果不堪設想。

當時這輛貨車疑似正要去送貨，車斗裝載大量瓦斯桶，行程過程中方向越來越偏，直到衝出路面時的瞬間撞擊，激起大量揚塵，緊接著傾斜側翻，後方車輛駕駛見狀，嚇得紛紛閃避；所幸只是傾斜翻，而不是垂直90度側翻，且固定措施也發揮作用，瓦斯桶沒有散落或發生外洩，未釀成連環爆炸災情，讓人捏把冷汗。

警方獲報趕抵現場，瓦斯車車頭雖有毀損，但曲姓駕駛幸運無傷，經檢測駕駛酒測值為零，排除酒駕。當時前方並無車輛或障礙物，究竟是疲勞駕駛、機械故障或其他因素導致車輛失控？詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供
裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供

裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供
裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供

裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供
裝滿瓦斯桶的小貨車越開越偏，行經國5高架橋下的宜蘭路段時衝出路面、自撞撞護欄，所幸數十桶瓦斯綁緊緊，未釀成連環爆，肇事畫面讓人捏把冷汗。圖／警方提供

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