高雄月光山隧道火燒車驚見焦屍 死者疑為空軍士官

高雄市往來美濃與杉林的重要交通要道「月光山隧道」今天下午發生火燒車事故，一輛小客車疑似自撞後在隧道內爆炸起火，火勢猛烈，小客車燒成廢鐵無法辨認，駕駛已成焦屍，警方過濾監視器，不排除死者為30歲陳姓空軍士官，家屬已趕抵現場，尚難確認，後續可能經由DNA比對確認身分。

事故發生在今天下午1時50分許，當時自小客車疑似是經由市道181號要由美濃往杉林方向行駛，卻在隧道中段疑似自撞隧道壁，由於撞擊猛烈，自小客車不僅嚴重潰縮，更當場爆炸起火燃燒，車內駕駛逃生不及，慘死車內。

警消接獲報案立即趕赴現場，發現隧道內冒出大量濃煙，更造成一名路過行經隧道的機車騎士被濃煙嗆傷，所幸並無大礙，但由於火勢猛烈，由美濃出動的消防人員完全無法由南口的美濃端進入搶救，只能繞道由北側隧道口進入滅火，警方同步於隧道兩端實施交通管制與疏導措施，下午2時30分許才將火勢撲滅。

警消在車內發現駕駛焦屍，但由於車體完全燒毀，現場幾乎無法辨識身分及車牌，警方過濾監視器發現，事故發生前該輛自小客車駛入該路段後便疑似在隧道內發生事故，且事故後該輛自小客車車主、30歲陳姓空軍士官失聯，家屬接獲通知到場，因車體扭曲變形無法辨認車型及車牌，也無法確認死者身分，可能經由DNA比對確認身分。

據了解，月光山隧道長約1670公尺，是往來高雄美濃與杉林、甲仙、那瑪夏等地的重要交通要道，但過去就曾被詬病由於隧道形狀略呈起伏，容易造成排煙、通風不良，排放的廢氣及揚起的灰塵，也使得隧道內能見度大幅降低，容易影響行車安全。

月光山隧道自小客車疑似自撞在隧道內爆炸起火。圖／民眾提供

警消撲滅火燒車後，由於現場車體毀損嚴重，已完全燒成廢鐵，無法辨識車輛。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄月光山隧道火燒車，現場煙霧瀰漫，濃煙不斷從隧道口竄出。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄月光山隧道火燒車，現場煙霧瀰漫，濃煙不斷從隧道口竄出。記者巫鴻瑋／翻攝