聽新聞
0:00 / 0:00
火勢猛烈！高雄月光山隧道火燒車 駕駛當場慘死車內
高雄市往來美濃與杉林的重要交通要道、長超過1公里的「月光山隧道」今天下午1時許傳出隧道內嚴重火燒車，一輛自小客車疑似自撞當場在隧道內爆炸起火，火勢非常猛烈，造成長超過1公里的隧道內火勢及濃煙蔓延迅速，濃煙更從隧道南北口竄出，嚴重遮蔽視線，消防人員冒險救火。
警消是在今天下午1時50分許接獲1報案，指稱月光山隧道內有車輛起火燃燒，警方獲報後立即趕赴現場，發現隧道內冒出大量濃煙，由於火勢猛烈，由美濃出動的消防人員完全無法由南口的美濃端進入搶救，只能繞道由北側隧道口進入滅火，警方同步於隧道兩端實施交通管制與疏導措施。
據了解，月光山隧道長約1670公尺，是往來高雄美濃與杉林、甲仙、那瑪夏等地的重要交通要道，但過去就曾被詬病由於隧道形狀略呈起伏，容易造成排煙、通風不良，排放的廢氣及揚起的灰塵，也使得隧道內能見度大幅降低，容易影響行車安全。
消防人員在下午2時30分許將火勢撲滅，經現場勘查，該車疑似因自撞事故後起火燃燒，火勢撲滅後，車上駕駛疑似逃生不及，當場慘死車內，警方目前已封鎖現場，將進一步釐清車位情況，由鑑識單位進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。