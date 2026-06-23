火勢猛烈！高雄月光山隧道火燒車 駕駛當場慘死車內

高雄市往來美濃與杉林的重要交通要道、長超過1公里的「月光山隧道」今天下午1時許傳出隧道內嚴重火燒車，一輛自小客車疑似自撞當場在隧道內爆炸起火，火勢非常猛烈，造成長超過1公里的隧道內火勢及濃煙蔓延迅速，濃煙更從隧道南北口竄出，嚴重遮蔽視線，消防人員冒險救火。

警消是在今天下午1時50分許接獲1報案，指稱月光山隧道內有車輛起火燃燒，警方獲報後立即趕赴現場，發現隧道內冒出大量濃煙，由於火勢猛烈，由美濃出動的消防人員完全無法由南口的美濃端進入搶救，只能繞道由北側隧道口進入滅火，警方同步於隧道兩端實施交通管制與疏導措施。

據了解，月光山隧道長約1670公尺，是往來高雄美濃與杉林、甲仙、那瑪夏等地的重要交通要道，但過去就曾被詬病由於隧道形狀略呈起伏，容易造成排煙、通風不良，排放的廢氣及揚起的灰塵，也使得隧道內能見度大幅降低，容易影響行車安全。

消防人員在下午2時30分許將火勢撲滅，經現場勘查，該車疑似因自撞事故後起火燃燒，火勢撲滅後，車上駕駛疑似逃生不及，當場慘死車內，警方目前已封鎖現場，將進一步釐清車位情況，由鑑識單位進一步釐清。

月光山隧道自小客車疑似自撞爆炸起火，隧道內火勢猛烈濃煙滾滾，能見度不足10公尺。圖／民眾提供

月光山隧道火燒車造成大量濃煙，不斷從南側美濃隧道口湧出，造成市道181號交通完全中斷。記者巫鴻瑋／翻攝