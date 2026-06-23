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霧峰山上廢棄物偷倒案 環保局：兩水電工幹的昨主動到案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區樟公巷一處邊坡遭人傾倒廢棄物，市議員江和樹昨披露後，環保局和警方均介入調查。環保局今天說，涉案兩人是水電工，因為裝修其中一人位在太平的住家而把拆下的廢棄物載至霧峰山區丟棄，兩人昨天主動到案，並已位違反廢棄物清理法函請檢察官偵辦。

環保局透露，兩人中的一人最近新購太平區宜欣一路一處舊屋，正進行裝修；兩人把拆下的廢棄物以一車4車次方式利用夜間載往霧峰山區丟棄。對於為何明知不可隨意丟棄卻還違法？兩人聲稱是因假日施工後找不到清運業者才自行載往拋棄。並因看到媒體報導，感覺事情鬧大了，決定主動到案。

環保局說，兩水電工昨天上午自行到案後，環保局人員曾隨他2人到太平查看，證明所言不虛，整修中的舊物昨仍施工中。另經查，他們所拋棄的是一般內部裝修拆除後的廢棄物，並無有毒的石綿瓦廢棄物。

台中市兩名水電工，因為裝修其中一人位在太平的住家而把拆下的廢棄物載至霧峰山區丟棄。圖／台中市政府提供
台中市兩名水電工，因為裝修其中一人位在太平的住家而把拆下的廢棄物載至霧峰山區丟棄。圖／台中市政府提供

環保局 廢棄物 江和樹

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