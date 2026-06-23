東勢商家連被偷拖鞋和運動襪 小偷今被逮說：一時興起

台中市東勢區有商家遭竊，一名男子在店內涉嫌偷拖鞋後，在店內逗留4分鐘再偷運動襪；東勢警分局鎖定涉案的楊姓男子，員警今天訪查時，竟在路上看到散步的楊男，盤查確認後，帶他回住處取出贓物，他說一時興起拿走鞋和襪，警方依竊盜罪嫌函送。

東勢警分局東勢派出所警員黃建誌、鄧承益今天上午11時轄內訪查過程中，剛好看到嫌疑人楊男步行於東勢區三民街，立即上前盤查，經查53歲楊男無前科素行。經警方詢問後，他承認行竊，並與警方返回住處查扣贓證物。再經製作楊嫌筆錄，警詢中他供稱因一時興起而行竊，全案依竊盜案函請台中地檢署偵辦。

台中市東勢區有商家遭竊，一名男子前天下午在店內涉嫌偷拖鞋後，在店內逗留4分鐘再偷運動襪，業者報警並將監視器畫面PO在臉書台中小鎮─東勢山城大小事等臉書社團，提醒東勢店家注意；網友看到畫面說太囂張，一定要捉到人，避免人心惶惶。