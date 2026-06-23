開「阿法」自撞電線桿...警查無酒毒駕 肇事男：傷口裂開失血暈眩
台中市林姓男子今早駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區奚林巷時，自撞電線桿，消防局獲報到場，將林男送醫，警方調查，林男無酒、毒駕狀況，自述是因疾病手術開刀，脖子傷口裂開，要開車就醫時，一時因失血導致暈眩才釀禍。
台中市消防局在今天上午8時52分獲報，西屯區西林巷有自撞車禍，消防局派遣協和、西屯分隊共3車11人，由協和分隊分隊長張凱閔帶隊前往，救護車到場發現，一輛七人座廂型車自撞電線桿，駕駛車輛的林姓男子（56歲）右頸撕裂傷、意識清楚。
救護人員使用人力協助搬運傷患至救護車，送往台中榮民總醫院治療，經警方調查，林男無酒駕、毒駕情事，林男自述，因疾病有手術傷口，因傷口裂開失血，欲駕車前往醫院治療，途中疑因失血導致暈眩才自撞，詳細的肇事原因待查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。