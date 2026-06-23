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開「阿法」自撞電線桿...警查無酒毒駕 肇事男：傷口裂開失血暈眩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今早駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區奚林巷時，自撞電線桿，消防局獲報到場，將林男送醫，警方調查，林男無酒、毒駕狀況，自述是因疾病手術開刀，脖子傷口裂開，要開車就醫時，一時因失血導致暈眩才釀禍。

台中市消防局在今天上午8時52分獲報，西屯區西林巷有自撞車禍，消防局派遣協和、西屯分隊共3車11人，由協和分隊分隊長張凱閔帶隊前往，救護車到場發現，一輛七人座廂型車自撞電線桿，駕駛車輛的林姓男子（56歲）右頸撕裂傷、意識清楚。

救護人員使用人力協助搬運傷患至救護車，送往台中榮民總醫院治療，經警方調查，林男無酒駕、毒駕情事，林男自述，因疾病有手術傷口，因傷口裂開失血，欲駕車前往醫院治療，途中疑因失血導致暈眩才自撞，詳細的肇事原因待查。

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台中市林姓男子今早駕駛七人座廂型車行經西屯區時，自撞電線桿，消防局到場協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子今早駕駛七人座廂型車行經西屯區時，自撞電線桿，消防局到場協助。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓男子今早駕駛七人座廂型車行經西屯區時，自撞電線桿，消防局到場協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子今早駕駛七人座廂型車行經西屯區時，自撞電線桿，消防局到場協助。記者陳宏睿／翻攝

自撞 台中市 台中

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