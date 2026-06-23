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影／逆向撞翻車 駕駛爬出車外搶救包包緊張跑 過程一分鐘
台中市清水區今天發生肇事逃逸車禍，駕駛開車逆向撞到路邊車輛後翻車，他爬出車外，趴在地上再爬進車內搶救一個包包後緊張跑離現場，從附近監視器畫面發現，他從撞車、翻車到爬出車外的過程不到一分鐘，動作迅速，警方正通知他到案說明中；據了解，駕駛是44歲陳姓男子，無照駕駛，有多項前科。
台中市清水警分局表示，今天早上5時44分，一名男子駕駛轎車，沿清水區鰲峰路東往西方向行駛，不明原因向左撞擊路邊靜止之轎車，導致車輛側翻於路中，該名男子從車內爬出後逃逸，未留於現場，警方已調閱監視器鎖定該名男子身分，刻正積極調查中。
警方呼籲民眾，肇事逃逸若為無人受傷或死亡案件，最高可處3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1至3個月；若致人受傷或死亡，則吊銷駕照還可能有刑事責任，民眾切勿心存僥倖，以免一時疏忽釀成更大法律責任與損失。
據目擊者表示，肇事車輛當時車速快，逆向撞車後翻車；從附近監視器畫面看到，駕駛爬出車外後，趴在地上再爬進車內，拿走一個包包後跑離現場，是否有毒駕等行為，警方仍調查中。
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