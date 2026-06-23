社區飲水污染釀大禍 一起判決揭開大樓水塔清潔的重要性

（圖片／立達欣業有限公司）

2023年，台灣某社區爆發一起嚴重的飲水污染事件。住戶小琪（化名）在飲用社區自來水後，突然劇烈上吐下瀉、陷入昏迷，緊急送醫後被診斷出菌血症、急性腎盂腎炎、電解質失衡等多項嚴重病症，一度被發出病危通知，在加護病房搶救長達六天才脫離險境，並留下腎臟與神經損傷等長期後遺症。

法院調查後發現，因該棟大樓管線老舊，導致紅線蟲入侵水塔，社區管委會雖二度安排清洗水塔，卻在污染問題尚未真正排除的情況下，於社區LINE群組公告「水塔已清洗完成，可以正常使用」，誤導住戶恢復正常用水。事實上，公告發出後仍不斷有住戶反映濾水器變黑、持續腹瀉，甚至有人因此送醫住院。

更關鍵的是，主委在後續的對話紀錄中自行坦承，社區仍需進行投藥消毒、污水管線改善及水質檢測，顯示當時水質根本尚未達到安全標準。最終，法院依據《公寓大廈管理條例》，認定管委會未善盡共用設施維護義務，其管理疏失與住戶健康受損之間具有相當因果關係，判賠醫療費及精神慰撫金共36萬9277元。

蚊蟲、淤泥、灰塵：藏在水塔裡看不見的健康危機

類似的飲水污染糾紛，在台灣雖屬少見，但此案判決結果一出，隨即引發各界對大樓水塔清潔管理議題的高度關注。此案有兩個層面值得深入檢討：其一是污染事件本身的嚴重性；其二則是水塔及管線污染問題，理應受到社區管理單位的高度重視。

事實上，水塔污染問題在日常生活中的呈現，往往遠比這起案例來得隱微。多數住戶不會在第一時間將腸胃不適、水有異味、濾水器耗損加速等日常異常，與水塔的清潔狀況聯想在一起。也正因為問題不夠明顯，水塔定期清洗這件事，便在許多社區的管理議程中長期被低度重視，一拖再拖。

然而，長期疏於清洗的水塔內部，其實早已悄悄積累了水垢、鐵鏽、藻類、細菌乃至紅線蟲等各類污染源。這些物質一旦混入日常供水，輕則影響水質與口感，重則引發腸胃道感染。對於免疫力較弱的老人、幼童及慢性病患者而言，所承受的健康風險更不容小覷。

看不見不代表沒問題，專家揭大樓用水的隱形危機

「水塔是家家戶戶最容易忽略的一個清潔重點，因為平常看不到、摸不到，不清楚裡面有多髒，甚至也不了解大樓是否有在定期清潔與維護。」立達清潔團隊說道。

實際上，立達清潔團隊在承接水塔清洗作業的過程中，時常遇到令人咋舌的狀況。有些水塔內壁已佈滿厚重的水垢與鐵鏽，有些水塔底部則積累了大量的泥沙與有機物。更跨張的是，這些水塔及延伸的管線可能早已滋生大量細菌，一旦夏季高溫來襲，嚴重的飲用水污染問題便可能在短時間內迅速爆發。

立達清潔團隊指出，造成上述問題的原因不外乎兩個：一是清洗頻率不足，二是清洗品質不到位。完整的水塔清洗作業，絕非單純沖洗了事。正式進場前，專業人員須先確認液面控制開關的運作狀態，再進行停水、排空存水等前置作業；清洗過程中，內壁的水垢、鐵鏽與有機沉積物須逐一人工刷除，管線內部亦須同步處理。任何一個步驟的省略，都可能讓清洗效果大打折扣。

依衛生主管機關規定，大樓水塔至少應每半年清洗一次，並搭配定期水質檢測。而實務上仍有不少社區的清洗頻率遠低於此標準，部分大樓甚至數年才清洗一次，累積的污染問題早已超出一般清洗作業所能有效處理的範圍。

立達清潔團隊也呼籲，各社區管委會與大樓管理單位應將水塔定期清洗納入常態性的設施維護計畫，而非等到住戶出現健康異狀或面臨法律追訴時，才被動因應。

住戶健康誰來把關？從水塔清潔做起，讓日常用水更安心

此次社區飲水污染判決案例引發各界關注，也讓外界對大樓水塔定期清洗的必要性有了更具體的認識。長期從事大樓水塔清洗業務的立達清潔團隊指出，水塔定期清洗的觀念雖已逐漸受到重視，但在實務執行面上，仍有相當比例的社區未能落實定期維護，相關配套機制亦有待健全。

立達清潔團隊目前提供大樓水塔現場勘查、完整清洗作業及消毒處理等服務，並於每次作業完成後出具完整的清潔紀錄報告，供管委會或大樓管理單位留存備查，作為日後釐清管理責任的憑據。該團隊強調，每一件委託均依標準化流程執行，從進場前的狀況評估到完工後的檢測確認，全程皆有紀錄可循，確保清洗品質透明可查。

「生活上的用水至關重要，只要一天沒有水，日常生活便會陷入困境。但很少人會去思考，這些水在進入家中之前，究竟經過了什麼樣的路徑。」立達清潔團隊表示。

從自來水廠出發的水，在抵達住戶家中之前，通常還需要經過大樓的儲水水塔與輸送管線。這段過程住戶看不見，卻深刻影響著每天的用水品質。自來水廠有嚴格的水質把關機制，但水塔與管線的維護，卻完全仰賴各社區的自主管理。一旦這個環節出現疏漏，再乾淨的水源，也可能在抵達水龍頭之前，悄悄染上不該有的污染。

正因如此，水塔清潔的意義，遠不只是定期打掃的衛生習慣，而是守護住戶日常用水安全不可或缺的一道關卡。立達清潔團隊長期深耕大樓水塔清洗領域，深知每一次清洗作業背後所承載的責任，不只是一份委託合約，更是整棟大樓住戶每天打開水龍頭時，那份理所當然卻得來不易的安心感。

本文章來自《桃園電子報》。原文：社區飲水污染釀大禍 一起判決揭開大樓水塔清潔的重要性