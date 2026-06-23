陸勤部：新竹空軍基地清洗油池 不慎氣爆 一人送醫無生命危險

新竹空軍基地今天上午發生油槽氣爆火警，由於濃煙沖天，引發外界關注。陸軍後勤指揮部表示，今日上午委商進行清洗油池作業時，疑似因抽油機故障起火發生氣爆，造成1名工人受傷，目前已送台大醫院新竹分院治療，無生命危險。

陸勤部說明，第三地支部新竹油料分庫，今日上午委商實施油池清洗，疑因廠商施工過程中抽油機故障起火發生氣爆，造成一名工人受傷，目前已送往台大醫院新竹分院醫治，無生命危險。

陸勤部強調，起火點於油槽外側，軍方設施未損傷。案經通報新竹市消防局前往救援，目前火勢已撲滅，後續將由警消實施調查事件發生原因。

軍方從昨日起展開5天4夜的「立即備戰操演」，今日全台各地部隊持續進行各項演訓，不過由於新竹基地今天上午發生氣爆意外，基地內各項演訓任務均已暫停，進行善後。