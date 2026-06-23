鄭姓女騎士突遭男子掐脖攻擊。圖：讀者提供

桃園市中壢區街頭日前發生一起驚悚的隨機攻擊事件。一名48歲的鄭姓女騎士昨(22)日上午8時25分許，騎車上班行經中壢區中正路三段與高鐵南路三段路口，正當她在機車待轉區內停等紅綠燈時，突遭50歲魯姓男子攻擊恐嚇。所幸後方熱心民眾聯手挺身制止勸離男子。警方獲報後隨即將魯男帶回依法管束，鄭女也於傍晚前往派出所正式提告，全案依傷害罪嫌移送偵辦。

警方在周邊搜尋並精確鎖定位置後，迅速將魯男帶回依法管束。圖：讀者提供

鄭女透過社群平台發文餘悸猶存地表示，當時魯男左手狠狠掐住她的右手臂，右手則抓住她的摩托車把手，企圖將她整個人連同機車一起推倒。鄭女在極度恐懼下伸出右手與對方拉扯並質問要做什麼，魯男竟惡狠狠地恐嚇，「妳以為我推不倒妳是不是！」隨後甚至出手掐住鄭女的肩頸，嚇得她當街大喊救命。

幸好當時後方有一名熱心的男騎士見狀，立刻將車騎到旁邊並下車協助拉開魯男；隨後又有一位開車的先生停下車加入救援，不斷在現場安撫情緒激動的魯男。期間，魯男仍不斷企圖衝向鄭女，並對著她大聲咆哮恐嚇，「妳想死是不是！」最後，在開車大哥持續勸離下，他才離開現場，熱心騎士則趕緊叫正在打電話報警的鄭女先行離開。此外，更有其他網友也在貼文下方留言表示，自己當天早上8時20分左右，似乎也被同一名男子攻擊，當下同樣超級害怕又不知所措，根本來不及反應拍照與報警。

中壢警分局大崙派出所表示，警方於昨日上午接獲通報，立即指派員警趕赴現場。經初步調查，魯男疑似精神狀況不穩。雖然警方到場時他已經離開現場，但大崙派出所隨即調派警力在周邊展開搜查，並透過調閱路口監視錄影畫面精確鎖定魯男的位置，將魯男帶回實施管束，並通知其家人領回。

遭受無辜波及的鄭女，因遭到猛烈拉扯，導致頸部及手臂受到拉傷。她也於案發當天傍晚前往大崙派出所正式提出告訴，全案訊後已依傷害罪嫌將魯男依法移送偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢女騎士上班遇驚魂！等紅燈遭怪男掐脖恐嚇：想死是不是