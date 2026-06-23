桃園青埔失控男隨機攻擊上班婦人遇險 兩路人出手相助

桃園市青埔地區出現男子隨機攻擊陌生人，一位上班族婦人在網路平台表示昨天早上騎摩托車上班，在路口等綠燈時，突然遭一名男子攻擊，還嗆「你想死是不是？」幸好兩名男子見狀趕緊制住對方。

婦人把受驚嚇過程在網路平台用文字描述，並感謝那兩位見義勇為的路人幫忙。中壢警分局今天上午表示，婦人當下已用手機報案，警方找到男子，精神不穩定，全案依傷害罪嫌移函送桃園地檢署偵辦。

警方表示，大崙派出所昨天上午約8時20分接獲報案，在中正路三段、高鐵南路三段口有傷害案件，立即派員前往。初步研判為50歲男疑精神狀況不穩，行經行人穿越道時推扯待轉區的婦人，造成婦人頸部及手臂拉傷。警方到場時男子已離開，立即調派警力找人，並調閱監視錄影畫面確定魯男位置後到現場找人，該男情緒還是不穩並推警員一把，隨後被壓制，警方將男子帶回派出所管束並通知家人領回，婦人已提告。

婦人在平台表示，過去看到陌生人攻擊的新聞時都很氣憤，覺得被害人好可憐倒楣，無法體會他們當下的恐懼與無助，沒上想自己竟然碰上這種事，害怕、腦袋空白、無助，不知道怎麼辦。

婦人說，昨天早上騎摩托車上班，在待轉區等待紅綠燈，一名男子突然走到她旁邊抓住她右手和摩托車攻擊她，還要把她推倒，她當時反抗斥責「你要做什麼」，男子惡狠說「妳以為我推不倒妳是不是」，接著掐住她的肩頸，婦人大喊救命。

此時停在後面的好心男騎士騎連忙下車幫忙，拉開攻擊婦人的男子，接著後面有一位開車的先生下車一直安撫攻擊者，攻擊的男子還想衝過來被騎士拉住，看著婦人大喊「妳想死是不是」，婦人此時已經報警，攻擊的男子被開車的先生勸離開， 騎士也建議婦人先離開現場，因為攻擊的人走了。婦人表示「來不及跟你們說謝謝，希望好心人可以有機會看到，謝謝你們」，並在網路平台發文再三謝謝兩位幫忙的先生。

另一名警員見男子動手，隨機壓制並帶回派出所管束。記者鄭國樑／翻攝