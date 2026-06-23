曾任高雄市社會局公益大使 獅子會總監酒駕路中睡著遭逮

高雄市大寮區鳳林路四段6月20日晚間發生酒駕案件，在地方頗具名望的69歲李姓男子，酒後駕車行經路口時，疑因不勝酒力，停等紅燈時於車內睡著，導致車輛停在路中央，路過民眾報警處理，事後竟發現他曾是高雄市公益推廣大使。

警方表示，6月20日晚間10時30分許，1輛轎車停在停在大寮區鳳林路四段路中央未移動，員警趕赴現場查處，發現李男在駕駛座上熟睡，經喚醒後發現其身上散發酒氣，隨即依法對他酒測，酒測值每公升0.66毫克，涉嫌酒駕，員警立即逮捕他。

據了解，李男曾是國際獅子會高雄區總監，在地方社團界相當活躍且具知名度。去年他所屬的獅子會分區才受聘擔任高雄市社會局公益推廣大使，李男當時還曾代表接受高雄市長陳其邁頒發感謝狀，如今卻因酒後駕車遭警方查獲，令地方人士感到意外。

警詢後，警方依公共危險罪嫌將李男移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲，飲酒後切勿駕車，可利用代駕、計程車或由親友接送返家，以免觸法並危及用路人安全。

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