清水男清晨離奇翻車 開車猛撞路邊轎車 爬出車外竟當場落跑

一名男子今天清晨駕車行經台中清水鰲峰路時，車輛突然失控，猛烈撞擊停放在路邊的靜止轎車，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻；肇事男子隨後在眾目睽睽下，從翻覆的車內狼狽爬出，但他非但沒有立刻報警，反而隨即拔腿逃離現場；清水分局目前已調閱周邊監視器並鎖定該男身分，正全力追緝其到案釐清肇因。

清水分局指出，這起事故發生於今天清晨5時44分許，1名身分不明的男子駕駛轎車，沿著清水區鰲峰路、由東往西方向行駛；在行經事故路段時，車輛因「不明原因」突然失控向左偏移，隨後一頭撞上路邊靜止的自小客車，由於撞擊角度與速度衝力，肇事車輛撞擊後當場失衡，整輛車直接側翻在馬路正中央，現場散落不少車體零件，一度造成清晨的上班交通受阻。

附近居民聽到驚人撞擊巨響後紛紛出門察看，目擊車禍發生後，該名肇事男駕駛在一陣掙扎後，自行從翻覆的車廂內爬出。目擊者指出，原本以為他會留在現場等待救援或報警，不料該男子一站穩腳步，竟然連頭也不回地當場逃逸，瞬間消失在附近巷弄內，未留在現場配合調查。

清水分局表示，警方獲報趕抵現場時，僅剩翻覆的車輛與遭撞的無辜路邊轎車，肇事駕駛已不見人影。警方目前已成立專案小組，緊急調閱沿線的公家及民間監視器畫面，確認男子逃跑動線，目前已成功鎖定該名男子的真實身分，刻正積極查緝他到案，以釐清其是否涉嫌酒駕或毒駕等不法情事才鋌而走險。

清水男子今晨駕車行經清水鰲峰路，車輛突然失控，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻。圖／清水分局提供