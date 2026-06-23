快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

清水男清晨離奇翻車 開車猛撞路邊轎車 爬出車外竟當場落跑

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

一名男子今天清晨駕車行經台中清水鰲峰路時，車輛突然失控，猛烈撞擊停放在路邊的靜止轎車，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻；肇事男子隨後在眾目睽睽下，從翻覆的車內狼狽爬出，但他非但沒有立刻報警，反而隨即拔腿逃離現場；清水分局目前已調閱周邊監視器並鎖定該男身分，正全力追緝其到案釐清肇因。

清水分局指出，這起事故發生於今天清晨5時44分許，1名身分不明的男子駕駛轎車，沿著清水區鰲峰路、由東往西方向行駛；在行經事故路段時，車輛因「不明原因」突然失控向左偏移，隨後一頭撞上路邊靜止的自小客車，由於撞擊角度與速度衝力，肇事車輛撞擊後當場失衡，整輛車直接側翻在馬路正中央，現場散落不少車體零件，一度造成清晨的上班交通受阻。

附近居民聽到驚人撞擊巨響後紛紛出門察看，目擊車禍發生後，該名肇事男駕駛在一陣掙扎後，自行從翻覆的車廂內爬出。目擊者指出，原本以為他會留在現場等待救援或報警，不料該男子一站穩腳步，竟然連頭也不回地當場逃逸，瞬間消失在附近巷弄內，未留在現場配合調查。

清水分局表示，警方獲報趕抵現場時，僅剩翻覆的車輛與遭撞的無辜路邊轎車，肇事駕駛已不見人影。警方目前已成立專案小組，緊急調閱沿線的公家及民間監視器畫面，確認男子逃跑動線，目前已成功鎖定該名男子的真實身分，刻正積極查緝他到案，以釐清其是否涉嫌酒駕或毒駕等不法情事才鋌而走險。

清水男子今晨駕車行經清水鰲峰路，車輛突然失控，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻。圖／清水分局提供
清水男子今晨駕車行經清水鰲峰路，車輛突然失控，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻。圖／清水分局提供

清水男子今晨駕車行經清水鰲峰路，車輛突然失控，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻。圖／清水分局提供
清水男子今晨駕車行經清水鰲峰路，車輛突然失控，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻。圖／清水分局提供

車禍 失控 台中

延伸閱讀

影／酒駕男撞車找頂替！狂逃拒檢撞警車 蘇澳警拔槍、擊窗驚險逮人

桃園女毒駕中山東路連撞2車 失控鏟進店家

影／毒駕男掛註銷車牌狂飆 中警趁他接女友圍車抓人

又見喪屍煙彈！桃園女毒駕失控撞店家 車內還載3歲女兒

相關新聞

泰山工地凌晨發生驚悚命案 保全倒栽蔥倒臥水溝慘死

新北市泰山區凌晨驚傳死亡意外。泰山區明志路三段1處工地1名工程師，凌晨2時許發現46歲工地保全吳男跌落工地水溝立即報警。警方及救護人員到場，發現吳男身體倒栽排水溝內無生命跡象明顯死亡多時。警方已通報檢察官相驗釐清確切死因。

清水男清晨離奇翻車 開車猛撞路邊轎車 爬出車外竟當場落跑

一名男子今天清晨駕車行經台中清水鰲峰路時，車輛突然失控，猛烈撞擊停放在路邊的靜止轎車，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻；肇事男子隨後在眾目睽睽下，從翻覆的車內狼狽爬出，但他非但沒有立刻報警，反而隨即拔腿逃離現場；清水分局目前已調閱周邊監視器並鎖定該男身分，正全力追緝其到案釐清肇因。

新竹空軍基地庫房爆炸 軍警消搶救中

新竹空軍基地內發生庫房爆炸意外，多輛消防車輛已經趕往搶救。

豐原百貨攤位他偷完隔天再來 店員眼尖發現小偷攔人報警

台中市豐原區富春街一處五金百貨攤位日前遭竊，小偷隔天再度到攤位被店員發現攔人報警，小偷想逃離，店員大聲喝斥阻止，過程被路人看到拍照稱讚店員勇敢，豐原警方依竊盜罪嫌送辦。

新竹空軍基地傳巨響黑煙衝上天際 疑油槽冒煙暫無人傷亡

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。新竹市消防局獲報，目前派員前往支援，由基地位於市區北區成功路側門進入，據悉，疑似是空軍基地油槽發生巨響，無火有煙，目前無人傷亡，細節仍待釐清。

同場址二度淪廢棄物場 鹿港倉庫大火燒逾月仍冒煙今出動機具開挖降溫

彰化縣鹿港鎮崙尾一處非法堆置廢棄物倉庫上月發生大火後，因案件進入司法偵辦程序，現場燃燒面積約600坪、最高堆置達5公尺的廢棄物山一個多月來無法全面清除，偶而冒煙，成為地方居民揮之不去的隱憂。今天地主將調派機具進場深挖降溫，消防單位同步戒護，希望盡快消除潛藏火災風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。