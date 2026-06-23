桃園市蘆竹區發生一起童玩迷途事件。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區日前發生一起童玩迷途事件。一名年僅9歲的徐姓男童因一時貪玩想外出冒險，獨自沿著桃林自行車步道行走，不料卻走反方向，一路走到了距離住處約2公里外的油管路二段附近。熱心民眾發現男童身邊無大人陪同且神情慌張，隨即向警方報案。

桃園市警察局蘆竹分局外社派出所接獲報案後，巡佐陳志一與警員林澔緯立即趕往現場。徐姓男童因受到驚嚇，當下無法清楚記起住家地址。陳志一與林澔緯隨即發揮同理心與耐心溫柔安撫其不安情緒，並循序漸進引導其陳述自身年籍資料與住家大略方位。

在警方耐心詢問下，徐姓男童心情逐漸平復。兩名員警隨即開車載著徐姓男童在附近沿途指認，當車輛行經山鼻捷運站附近時，徐姓男童突然認出熟悉街景，高興地引導警方開往機捷路二段某大樓。當員警護送徐姓男童抵達時，其母親阮姓女子也正心急如焚地在街上尋找孩子。見到兒子在警方保護下平安歸來，阮姓女子對蘆竹警方積極助人的溫馨舉動，表達由衷的感謝。

蘆竹分局呼籲，民眾家中若有年幼孩童，應隨時注意其動態，避免讓其離開視視線以防發生危險。家長平時亦可教導孩童記住父母姓名、電話及住家大略位置，若不慎走失，可立即撥打110報案電話，或尋求附近派出所協助，共同守護婦幼安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9歲男童外出探險急壞媽媽 蘆竹警靠一招幫他沿途認出住處