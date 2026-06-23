聽新聞
0:00 / 0:00
豐原百貨攤位他偷完隔天再來 店員眼尖發現小偷攔人報警
台中市豐原區富春街一處五金百貨攤位日前遭竊，小偷隔天再度到攤位被店員發現攔人報警，小偷想逃離，店員大聲喝斥阻止，過程被路人看到拍照稱讚店員勇敢，豐原警方依竊盜罪嫌送辦。
豐原警分局今天說明，本月21日接到報案，報案人邱姓女子設在台中市豐原區富春街巷內的五金百貨攤位，20日早上發現一名中年男子偷店內馬桶清潔錠一包未結帳離去，男子隔天早上10時30分又至該五金百貨攤位。
男子要離開時被店員攔下，並詢問男子前一天是否有竊取店內物品，男子當下承認後，店家報警請警方到場，店家到派出所完成報案，並將贓物發還，依規定受理，並將涉案的68歲林姓男子帶返所製作筆錄，後續依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。