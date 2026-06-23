新竹空軍基地傳巨響黑煙衝上天際 疑油槽冒煙三人受傷一人送醫

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。新竹市消防局獲報，派員前往支援，由基地位於市區北區成功路側門進入，確認是基地內油槽發生巨響，現場布滿黑煙與些許明火，現場造成三人受傷，其中兩人嗆傷，一人受傷送醫，細節仍待釐清。

據悉，現場為陸軍第三地區支援支援指揮部補給油料庫新竹油料分庫油池，因廠商施作清洗油池期間，於9時53分不明原因起火燃燒，經通報新竹市消防局支援，現場廠商一人受傷，由軍方送醫，另有兩名軍職吸入性嗆傷，於軍方醫務室治療。

新竹市消防局指出，今天上午9時56分受理新竹市北區空軍基地內二級火警，派遣派遣三民、中山、竹光、香山車組出勤、加派一大隊、南寮61、明湖61出勤。現場無人員受困，已於10時51分將火勢撲滅，目前協助油槽降溫中。

有消防員透露，受理民眾報案後趕抵現場，起初軍方非常保守，猶疑是否讓消防員進入，後來仍放行協助控制情況，現場疑似是油槽旁明管有冒煙與些許明火現象，細節仍待軍方釐清。