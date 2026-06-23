快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹空軍基地傳巨響黑煙衝上天際 疑油槽冒煙三人受傷一人送醫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。新竹市消防局獲報，派員前往支援，由基地位於市區北區成功路側門進入，確認是基地內油槽發生巨響，現場布滿黑煙與些許明火，現場造成三人受傷，其中兩人嗆傷，一人受傷送醫，細節仍待釐清。

據悉，現場為陸軍第三地區支援支援指揮部補給油料庫新竹油料分庫油池，因廠商施作清洗油池期間，於9時53分不明原因起火燃燒，經通報新竹市消防局支援，現場廠商一人受傷，由軍方送醫，另有兩名軍職吸入性嗆傷，於軍方醫務室治療。

新竹市消防局指出，今天上午9時56分受理新竹市北區空軍基地內二級火警，派遣派遣三民、中山、竹光、香山車組出勤、加派一大隊、南寮61、明湖61出勤。現場無人員受困，已於10時51分將火勢撲滅，目前協助油槽降溫中。

有消防員透露，受理民眾報案後趕抵現場，起初軍方非常保守，猶疑是否讓消防員進入，後來仍放行協助控制情況，現場疑似是油槽旁明管有冒煙與些許明火現象，細節仍待軍方釐清。

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。圖／取自threads
有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。圖／取自threads

空軍 新竹

延伸閱讀

一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

深夜傳巨大槍聲…芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷

影／蘭嶼垃圾掩埋場大火 烈焰衝天消防員徹夜駐守警戒

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

相關新聞

泰山工地凌晨發生驚悚命案 保全倒栽蔥倒臥水溝慘死

新北市泰山區凌晨驚傳死亡意外。泰山區明志路三段1處工地1名工程師，凌晨2時許發現46歲工地保全吳男跌落工地水溝立即報警。警方及救護人員到場，發現吳男身體倒栽排水溝內無生命跡象明顯死亡多時。警方已通報檢察官相驗釐清確切死因。

清水男清晨離奇翻車 開車猛撞路邊轎車 爬出車外竟當場落跑

一名男子今天清晨駕車行經台中清水鰲峰路時，車輛突然失控，猛烈撞擊停放在路邊的靜止轎車，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻；肇事男子隨後在眾目睽睽下，從翻覆的車內狼狽爬出，但他非但沒有立刻報警，反而隨即拔腿逃離現場；清水分局目前已調閱周邊監視器並鎖定該男身分，正全力追緝其到案釐清肇因。

新竹空軍基地庫房爆炸 軍警消搶救中

新竹空軍基地內發生庫房爆炸意外，多輛消防車輛已經趕往搶救。

豐原百貨攤位他偷完隔天再來 店員眼尖發現小偷攔人報警

台中市豐原區富春街一處五金百貨攤位日前遭竊，小偷隔天再度到攤位被店員發現攔人報警，小偷想逃離，店員大聲喝斥阻止，過程被路人看到拍照稱讚店員勇敢，豐原警方依竊盜罪嫌送辦。

新竹空軍基地傳巨響黑煙衝上天際 疑油槽冒煙暫無人傷亡

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。新竹市消防局獲報，目前派員前往支援，由基地位於市區北區成功路側門進入，據悉，疑似是空軍基地油槽發生巨響，無火有煙，目前無人傷亡，細節仍待釐清。

同場址二度淪廢棄物場 鹿港倉庫大火燒逾月仍冒煙今出動機具開挖降溫

彰化縣鹿港鎮崙尾一處非法堆置廢棄物倉庫上月發生大火後，因案件進入司法偵辦程序，現場燃燒面積約600坪、最高堆置達5公尺的廢棄物山一個多月來無法全面清除，偶而冒煙，成為地方居民揮之不去的隱憂。今天地主將調派機具進場深挖降溫，消防單位同步戒護，希望盡快消除潛藏火災風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。