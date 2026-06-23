同場址二度淪廢棄物場 鹿港倉庫大火燒逾月仍冒煙今出動機具開挖降溫

彰化縣鹿港鎮崙尾一處非法堆置廢棄物倉庫上月發生大火後，因案件進入司法偵辦程序，現場燃燒面積約600坪、最高堆置達5公尺的廢棄物山一個多月來無法全面清除，偶而冒煙，成為地方居民揮之不去的隱憂。今天地主將調派機具進場深挖降溫，消防單位同步戒護，希望盡快消除潛藏火災風險。

該處堆置大量塑膠、廢建材及各式混合廢棄物，火警發生後雖歷經多日灌救撲滅明火，但廢棄物堆體內部仍殘留多處高溫熱點，民眾仍會看到白煙冒出；消防人員指出，應是部分為塑膠材質，灑水也無法滲入底下，即使上周連日豪雨，也未能有效替堆積如山的廢棄物降溫，端午連假期間甚至再度冒出白煙，只能隨時警戒。

環保局長江培根表示，由於案件涉及非法堆置廢棄物，先前為配合檢警蒐證及保全證據，無法大規模開挖清理。經與檢方協調確認，目前證據保全已接近完成，接下來會請行為人和地主共同清除。

江培根指出，該場址2022年就曾出租供堆放集塵灰，後續因承租方無力清除，最終由地主於2024年完成清理；未料2025年再度出租後，又遭堆置大量廢棄物並引發火警，全案由檢警深入追查。

縣議員施佩妤表示，此案反映非法棄置集團透過人頭承租閒置廠房的手法一再上演，據了解，本案承租人於台中、彰化及雲林等地都涉及類似案件。她建議縣府建立高風險承租人資料庫或黑名單機制，讓地主出租前能先行查核背景，降低土地及廠房遭濫用的風險。

施佩妤指出，不少老舊廠房因所有人年事已高或無人接班而長期閒置，轉作倉儲出租後，地主往往難以掌握實際用途，一旦遭不法業者作為非法廢棄物堆置場，不僅造成環境污染，更可能演變成火災與公安危機。

對此，江培根表示，地主出租土地或廠房時，除應在契約中明確約定使用用途，也應保留定期進場查核權利。環保局未來將把相關法院判決資訊連結至官網供地主查詢，並與經濟暨綠能發展處合作，加強宣導出租風險及管理責任，從源頭防堵非法堆置廢棄物問題再次發生。

彰化縣鹿港鎮崙尾巷附近的一家廢棄物工廠，5月10上午發生大火，持續多天內部仍是悶燒，消防局人員這一個月來仍常守在現場戒護。圖／消防局提供