聽新聞
0:00 / 0:00
7旬翁疑變裝癖…連3天偷曬屋外女性內衣褲 又穿女裝偷運動鞋被逮
台北市陳姓老翁涉嫌在端午節連假3天，竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，當場遭該被害人撞見報警逮捕，警方發現陳穿女性衣物，懷疑有變裝癖，依竊盜罪移送。
警方調查，73歲陳姓老翁端午節連假3天都騎腳踏車到北市信義區和平東路3段，竊取民眾晾曬於住家外防火巷的女性內衣褲，被害人發現10多件內衣褲失竊，損失1萬多元，調閱自家監視器發現這名竊嫌，監看監視器留意。
昨凌晨0時許，陳前往偷該名被害人隔壁住戶的一雙運動鞋，放入腳踏車籃準備離去，內衣褲遭竊的民眾透過監視器發現，攔下陳報警；員警到場發現陳穿女性衣物，確認涉嫌竊取運動鞋，逮捕帶回信義警分局六張犁派出所。
陳否認偷內衣褲，至於運動鞋只是拿起來觀看，沒有要行竊，警詢後移送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。