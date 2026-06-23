快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬翁疑變裝癖…連3天偷曬屋外女性內衣褲 又穿女裝偷運動鞋被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市陳姓老翁涉嫌在端午節連假3天，竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，當場遭該被害人撞見報警逮捕，警方發現陳穿女性衣物，懷疑有變裝癖，依竊盜罪移送。

警方調查，73歲陳姓老翁端午節連假3天都騎腳踏車到北市信義區和平東路3段，竊取民眾晾曬於住家外防火巷的女性內衣褲，被害人發現10多件內衣褲失竊，損失1萬多元，調閱自家監視器發現這名竊嫌，監看監視器留意。

昨凌晨0時許，陳前往偷該名被害人隔壁住戶的一雙運動鞋，放入腳踏車籃準備離去，內衣褲遭竊的民眾透過監視器發現，攔下陳報警；員警到場發現陳穿女性衣物，確認涉嫌竊取運動鞋，逮捕帶回信義警分局六張犁派出所。

陳否認偷內衣褲，至於運動鞋只是拿起來觀看，沒有要行竊，警詢後移送。

台北市陳姓老翁涉嫌竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，警方獲報到場逮捕他。記者李奕昕／翻攝
台北市陳姓老翁涉嫌竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，警方獲報到場逮捕他。記者李奕昕／翻攝

台北市陳姓老翁涉嫌竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，警方獲報到場逮捕他。記者李奕昕／翻攝
台北市陳姓老翁涉嫌竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，警方獲報到場逮捕他。記者李奕昕／翻攝

端午節 北市

延伸閱讀

男進東勢商家連偷拖鞋和運動襪 一偷再偷…網友說太囂張

影／酒駕男撞車找頂替！狂逃拒檢撞警車 蘇澳警拔槍、擊窗驚險逮人

四川女搬家行李暫放樓下5分鐘…遭老婦翻箱撿物還拒賠 鄰居暖心相助

影／騎贓車拒捕還衝撞警察 里港警4天掃毒駕逮通緝犯、破分裝場

相關新聞

泰山工地凌晨發生驚悚命案 保全倒栽蔥倒臥水溝慘死

新北市泰山區凌晨驚傳死亡意外。泰山區明志路三段1處工地1名工程師，凌晨2時許發現46歲工地保全吳男跌落工地水溝立即報警。警方及救護人員到場，發現吳男身體倒栽排水溝內無生命跡象明顯死亡多時。警方已通報檢察官相驗釐清確切死因。

清水男清晨離奇翻車 開車猛撞路邊轎車 爬出車外竟當場落跑

一名男子今天清晨駕車行經台中清水鰲峰路時，車輛突然失控，猛烈撞擊停放在路邊的靜止轎車，巨大撞擊力道導致肇事車輛當場在馬路中央側翻；肇事男子隨後在眾目睽睽下，從翻覆的車內狼狽爬出，但他非但沒有立刻報警，反而隨即拔腿逃離現場；清水分局目前已調閱周邊監視器並鎖定該男身分，正全力追緝其到案釐清肇因。

新竹空軍基地庫房爆炸 軍警消搶救中

新竹空軍基地內發生庫房爆炸意外，多輛消防車輛已經趕往搶救。

豐原百貨攤位他偷完隔天再來 店員眼尖發現小偷攔人報警

台中市豐原區富春街一處五金百貨攤位日前遭竊，小偷隔天再度到攤位被店員發現攔人報警，小偷想逃離，店員大聲喝斥阻止，過程被路人看到拍照稱讚店員勇敢，豐原警方依竊盜罪嫌送辦。

新竹空軍基地傳巨響黑煙衝上天際 疑油槽冒煙暫無人傷亡

有民眾稍早聽到疑似新竹空軍基地傳出巨響，隨後不斷竄出竄出陣陣黑煙，在threads發文詢問。新竹市消防局獲報，目前派員前往支援，由基地位於市區北區成功路側門進入，據悉，疑似是空軍基地油槽發生巨響，無火有煙，目前無人傷亡，細節仍待釐清。

同場址二度淪廢棄物場 鹿港倉庫大火燒逾月仍冒煙今出動機具開挖降溫

彰化縣鹿港鎮崙尾一處非法堆置廢棄物倉庫上月發生大火後，因案件進入司法偵辦程序，現場燃燒面積約600坪、最高堆置達5公尺的廢棄物山一個多月來無法全面清除，偶而冒煙，成為地方居民揮之不去的隱憂。今天地主將調派機具進場深挖降溫，消防單位同步戒護，希望盡快消除潛藏火災風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。