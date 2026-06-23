7旬翁疑變裝癖…連3天偷曬屋外女性內衣褲 又穿女裝偷運動鞋被逮

台北市陳姓老翁涉嫌在端午節連假3天，竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，當場遭該被害人撞見報警逮捕，警方發現陳穿女性衣物，懷疑有變裝癖，依竊盜罪移送。

警方調查，73歲陳姓老翁端午節連假3天都騎腳踏車到北市信義區和平東路3段，竊取民眾晾曬於住家外防火巷的女性內衣褲，被害人發現10多件內衣褲失竊，損失1萬多元，調閱自家監視器發現這名竊嫌，監看監視器留意。

昨凌晨0時許，陳前往偷該名被害人隔壁住戶的一雙運動鞋，放入腳踏車籃準備離去，內衣褲遭竊的民眾透過監視器發現，攔下陳報警；員警到場發現陳穿女性衣物，確認涉嫌竊取運動鞋，逮捕帶回信義警分局六張犁派出所。

陳否認偷內衣褲，至於運動鞋只是拿起來觀看，沒有要行竊，警詢後移送。

台北市陳姓老翁涉嫌竊取民眾晾曬於住家外的10多件女性內衣褲，昨又前往偷該名被害人鄰居的一雙運動鞋，警方獲報到場逮捕他。記者李奕昕／翻攝