少女留字離家找網友 高雄警跨縣市接力尋人

高雄1名少女（化名小沛）日前留下字條後離家出走，家屬四處找不到人，向警方求助。高雄市警局少年隊成立專案協尋小組，透過科技偵查，分析她網路活動軌跡，研判少女可能北上尋找網友，跨縣通報，在彰化警方協助下，終在彰化八卦山地區尋獲，平安交由家人帶回家。

小沛6月上旬離家，家長即向派出所報案。少年警察隊獲報後多次撥打其電話試圖勸返，並訪查親友、師長及同學。初步研判其可能在雲林縣斗南鎮，但查無所獲。

警方再度分析相關線索後，判斷小沛轉赴彰化，立即通報彰化警分局協尋。彰化警分局八卦山派出所員警發現她，確認身分後通知家屬接返。

警方了解，小沛因課業與家庭溝通問題，透過網路結識化名「小傑」的網友，疑因一時好奇決定北上見面，所幸及時尋獲，未釀意外。

少年警察隊提醒，家長除關心課業外，應重視親子溝通與情感支持，若遇相關問題，可向警方及輔導單位尋求協助。

高雄市與彰化縣警方合力尋找少女小沛終找到她。記者林保光／翻攝