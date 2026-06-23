中華郵政股份有限公司位於桃園市龜山區的A7北台灣郵件處理中心，近期營運爭議頻傳。圖：翻攝交通部

中華郵政股份有限公司位於桃園市龜山區的A7北台灣郵件處理中心，近期營運爭議頻傳。繼本月稍早因機器辨識誤判，導致國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤事件、副總經理蔡文慶率主管出面道歉後，日前又有基層員工向媒體匿名爆料，指稱該中心掛號函件股長期存在「禁坐令」文化，要求員工站立分揀郵件數小時，若身體撐不住甚至會被主管恐嚇汰除。對此，中華郵政澄清並無相關禁坐規定，但坦言若有主管因效率因素要求員工站立作業，將立即檢討改正。

爆料員工指出，北台灣郵件處理中心自今年五月啟用以來，掛號函件股有主管要求員工必須站立作業，涉及違反職業安全衛生法相關規定，且此舉甚至與試用期考核掛鉤，引發基層同仁強烈不滿與職業健康疑慮。中華郵政對此回應，台北郵件處理中心依據法規已建立人因性危害及異常工作負荷預防等健康管理機制。目前作業區皆已配置適當座椅，供同仁依需求彈性使用。對於部分同仁反映的站立作業負荷，公司深感關切，將要求管理階層落實雙向溝通，避免誤解。

這起勞資爭議也讓A7園區的營運管理問題再度受到外界檢視。事實上，該中心自啟用以來，陸續發生郵件及包裹延誤情況。面對基層工作壓力引發的連鎖效應，中華郵政董事長王國材隨後也發出一封給全體員工的內部公開信。王國材在信中坦言，近三個月走訪全台十九個責任中心局後，發現各局最常反映的問題正是人力不足與用人緊縮，第一線同仁肩負極大工作壓力。王國材承諾，公司將調整年度績效評分標準、鬆綁用人費用以補足外勤人力，並暫緩以工作點收回窗口名額。

本文章來自《桃園電子報》。原文：郵件延誤又爆職場爭議 中華郵政A7中心遭控逼員工久站