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桃園女毒駕中山東路連撞2車 失控鏟進店家

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市桃園區春日路與中山東路口發生一起驚悚的毒駕連環車禍。圖：讀者提供

桃園市桃園區春日路與中山東路口今（22）日傍晚發生一起驚悚的毒駕連環車禍。一名35歲林姓女子駕駛自小客車沿中山東路往三民路方向行駛時，突因精神狀況異常，連續擦撞2輛自小客車，隨後車輛完全失控，直接衝撞路旁店家的玻璃窗，現場發出巨大聲響，玻璃碎屑散落一地。所幸整起事故並未造成人員受傷，但也嚇壞當時路過的機車騎士與店內顧客。

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桃園市桃園區春日路與中山東路口發生一起驚悚的毒駕連環車禍。圖：讀者提供

員警獲報後立即趕赴現場，由於事發時間為18時22分許，正值傍晚下班交通尖峰時段，警方迅速實施交通疏導與事故處理，避免回堵影響周邊交通秩序。

​據悉，員警在現場處理事故並盤查身分時，察覺林姓女子神情與舉止狀況異常。經警方實施毒品檢測後，檢驗結果呈現毒品陽性反應，隨後警員在其車內當場查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等相關證物。

桃園警分局武陵派出所副所長吳建葦表示，全案訊後已依法將林姓女子移送桃園地方檢察署偵辦。桃園分局也嚴正申明，對於毒品犯罪絕對零容忍，未來將持續執行取締毒駕及查緝毒品專案勤務，展現維護交通安全與社會治安的決心。警方同時呼籲民眾，切勿施用毒品後駕車，以免害人害己、觸犯法網。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園女毒駕中山東路連撞2車 失控鏟進店家

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